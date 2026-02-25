Çok Bulutlu 6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 25.02.2026 00:55

Taşkın riski nedeniyle kapatılan Tunca Köprüsü trafiğe açıldı

Edirne'de taşkın riski nedeniyle geçici olarak kapatılan Tunca Köprüsü, yeniden araç ve yaya trafiğine açıldı.

Taşkın riski nedeniyle kapatılan Tunca Köprüsü trafiğe açıldı
[Fotograf: AA]

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada, tarihi taş köprünün, su seviyesindeki düşüşün ardından güvenlik kontrolleri tamamlanarak ulaşıma açıldığı bildirildi.

İki gün önce Meriç Nehri ve Tunca Nehri'nde debinin yükselmesi nedeniyle, Tunca Nehri üzerindeki köprü tedbir amaçlı trafiğe kapatılmıştı.

Karaağaç Mahallesi ile kent merkezi arasındaki bağlantıyı sağlayan köprünün kapalı olduğu süre boyunca ulaşım, Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü üzerinden sağlandı.

Öte yandan, taşkın yapan Meriç ve Tunca nehirlerindeki debi düşüşünün sürdüğü, riskli bölgelerde ekiplerin su seviyelerini anlık olarak takip ettiği bildirildi.

ETİKETLER
Edirne Tunca Nehri
Sıradaki Haber
İstanbul'da sağanak etkili oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
02:04
DMM’den İran’ın işgali planıyla ilgili iddialara yalanlama
02:10
Meksika'da çıkan olaylarda ölenlerin sayısı 73'e yükseldi
23:54
İstanbul'da sağanak etkili oldu
23:36
Denizlerde fırtına uyarısı
23:00
AB: Ukrayna'nın üyeliğine ilişkin tarih vermek mümkün değil
22:51
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Yasal düzenlemelerle terör sarmalını ortadan kaldıracağız
HAVELSAN Sancar İnsansız Deniz Aracı Hizmete Alma, Tesisler Temel Atma ve Açılış Töreni
HAVELSAN Sancar İnsansız Deniz Aracı Hizmete Alma, Tesisler Temel Atma ve Açılış Töreni
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “HAVELSAN Sancar İnsansız Deniz Aracı Hizmete Alma, Tesisler Temel Atma ve Açılış Töreni”ne katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “HAVELSAN Sancar İnsansız Deniz Aracı Hizmete Alma, Tesisler Temel Atma ve Açılış Töreni”ne katıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ