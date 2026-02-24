Çok Bulutlu 5.7ºC Ankara
Türkiye
AA 24.02.2026 21:45

Diyarbakır'da iki araç çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da iki araç çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Çınarköy Mahallesi çıkışında iki aracın çarpışması sonucu elim bir trafik kazası meydana geldiği, kazada araç sürücüleri ile birlikte toplam 5 vatandaşın hayatını kaybettiği, 2 vatandaşın yaralandığı bildirildi.

Yaralıların hastanedeki tedavilerinin devam ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kaza sonrası olay yerine sağlık, jandarma ve ilgili ekipler sevk edilerek gerekli inceleme çalışmaları ivedilikle başlatılmış olup, olayla ilgili tahkikat devam etmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."

Diyarbakır'da iki araç çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı

Diyarbakır Trafik Kazası Trafik
