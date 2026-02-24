Çok Bulutlu 5.7ºC Ankara
Dünya
AA 24.02.2026 22:08

ABD'ye ait 12 adet F-22 tipi savaş uçağının, İsrail'de bir askeri üsse iniş yaptığı duyuruldu

İsrail devlet televizyonunun haberine göre, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait 12 adet F-22 tipi savaş uçağı, İran'a yönelik muhtemel ABD saldırısı tartışılırken bugün öğleden sonra İsrail'in güneyindeki bir askeri üsse iniş yaptı.

ABD'ye ait 12 adet F-22 tipi savaş uçağının, İsrail'de bir askeri üsse iniş yaptığı duyuruldu
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, dünyanın en gelişmiş savaş uçakları arasında yer alan F-22'lerin ABD'nin Orta Doğu'daki askeri konuşlanmasının bir parçası olarak İsrail'e getirildiği aktarıldı.

ABD ordusuna ait 12 adet F-22'nin İsrail'in güneyindeki hava üslerinden birine indiğine dikkat çekilen haberde, uçakların "düşman topraklarına girerek hava savunma sistemlerini ve radarları etkisiz hale getirme görevi" üstleneceği ileri sürüldü.

Haberde, ABD'nin uçakları İsrail'e konuşlandırma kararının, "İsrail'in füze saldırılarına karşı hazırlıklı olması ve 12 gün savaşında edinilen deneyimlerden kaynaklandığı" iddia edildi.

Daha önce, ABD'nin Virginia eyaletindeki Joint Base Langley-Eustis Üssü'nden havalanan 12 adet F-22 tipi savaş uçağının, altılı gruplar halinde Atlantik’i geçerek İngiltere'deki RAF Lakenheath Üssü'ne ulaştığı kaydedilmişti.

İsrail, İran'ın nükleer programı ve balistik füze programının sonlandırılması ile Tahran yönetiminin bölgedeki "vekillerine" desteğinin kesilmesi gerektiğini savunuyor.

İran ile müzakereler sürerken ABD'nin Orta Doğu'daki askeri varlığını hızlı bir şekilde artırma yoluna gitmesi ise her an İran'a saldırı gerçekleşebileceği şeklinde yorumlanıyor.

İran ile ABD arasındaki müzakereler

İran ile ABD arasında, Haziran 2025'te İsrail ve ABD'nin İran'a saldırıları sonrasında kesintiye uğrayan nükleer görüşmeler, Umman'da 6 Şubat'ta yeniden yapılmıştı.

Müzakerelerin ikinci turu 18 Şubat'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenmişti.

ABD ile İran arasındaki heyetlerin 26 Şubat'ta yine Cenevre'de bir araya gelmesi bekleniyor.

