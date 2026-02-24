Çok Bulutlu 6ºC Ankara
Dünya
AA 24.02.2026 20:33

Ürdün: Hava sahamızın ihlal edilmesine izin vermeyeceğiz

Ürdün Kralı 2. Abdullah, İran'la ilgili gelişmelere dikkati çekerek, "Ürdün, hava sahasının ihlal edilmesine veya savaş alanı olmasına izin vermeyecek." dedi.

Ürdün: Hava sahamızın ihlal edilmesine izin vermeyeceğiz

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan açıklamaya göre Kral Abdullah, başkent Amman'daki el-Hüseyniye Sarayı'nda Ürdünlü Gazeteciler Sendikası'nın üyelerini kabul etti.

Kral Abdullah, gazetecilerle görüşmede yerel ve bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ürdün'ün dost ülkelerle güçlü ilişkilerini yatırım ve ekonomik fırsatlara dönüştürmeye çalıştığını dile getiren Abdullah, bu bağlamda Doğu Asya ülkelerinde yeni pazarlara açılmayı hedeflediklerini belirtti.

İran'la ilgili gelişmelere de değinen Kral Abdullah, diyalog ve siyasi çözümlerin bölgede artan gerilimi düşürmenin tek yolu olduğunu ifade etti.

Kral Abdullah, "Ürdün, hava sahasının ihlal edilmesine veya savaş alanı olmasına izin vermeyecek. Ürdün Krallığı ve vatandaşlarının güvenliği her şeyin üstündedir." dedi.

Filistin meselesine de işaret eden Abdullah, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te mevcut statükoyu değiştirme yönündeki girişimlerine karşı dost ve kardeş ülkelerle birlikte hareket ettiklerini belirtti.

Kral Abdullah, Şam yönetiminin Suriye'de güven ve istikrarı koruma yönünde attığı adımların desteklenmesinin önemine vurgu yaptı.

Ürdün
