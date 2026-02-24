Akif Çağatay Kılıç, Ukrayna Ulusal Güvenlik Sekreteri Umerov ile görüştü

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ile bir araya geldi.

Kılıç, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde Rüstem Umerov'u ağırladık. Görüşmemizde Sayın Umerov ile bölgesel güvenlik, barışa yönelik diplomatik çabalar ve savunma işbirliği başlıklarını ele aldık. Türkiye, bölgemizde istikrarın ve kalıcı barışın tesisi için yapıcı rolünü kararlılıkla sürdürecektir."