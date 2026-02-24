Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm dünyaya parmak ısırtan bir seviyeye eriştik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HAVELSAN Teknoloji Kampüsü'nde düzenlenen, HAVELSAN Sancar İnsansız Deniz Aracı (SİDA) Hizmete Alma, Tesisler Temel Atma ve Açılış Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, ay yıldızlı al bayrağın gökte gururla dalgalanması için devletin bekası, milletin yarınları, vatanın bağımsızlığı için canlarını feda eden tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi, vatan için bedel ödeyen tüm gazilere şükranlarını sundu.

Erdoğan, savunma sanayinde gecesini gündüzüne katarak bugünlere gelmelerini sağlayan tüm mühendisleri, teknisyenleri, yazılımcıları, akademisyenleri ve sahada kahramanca görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mensuplarını da gönülden tebrik ettiğini belirtti.

Çalışmaları etkin bir koordinasyon içinde yürüten Savunma Sanayii Başkanlığı ve sektördeki 3 bin 500'ü aşkın firmayı da başarılarından ötürü yürekten kutlayan Erdoğan, "Rabb'im ayağınıza taş değdirmesin. Sizlerin bu emeğini, bu gayretini daha güçlü bir geleceğin daha müreffeh yarınların teminatı eylesin diyorum" ifadelerini kullandı.

"Operasyon altyapımızı büyütüyoruz"

Bugün Türkiye'nin mühendislik aklına, savunma alanındaki imkan ve kabiliyetlerine, yerli ve milli teknoloji ile şekillenen istikbal yürüyüşüne bir kez daha şahitlik edeceklerini vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sancar silahlı insansız deniz aracını hizmete alacak, simülatör üretim ve entegrasyon tesisinin temellerini atacak, KAAN Teknoloji Tesisi ile Deniz Savaş Yönetim Sistem Merkezi'nin de açılışını yapacağız. Envanterimize katacağımız Sancar SİDA ile denizlerdeki insansız kabiliyetlerimizi güçlendiriyor, güvenliğimizi, etkinliğimizi ve gözetim kapasitemizi arttırıyoruz. Simülatör, üretim ve entegrasyon tesisiyle eğitim, hazırlık ve sürdürülebilir operasyon altyapımızı büyütüyor, insan kaynağımızı daha nitelikli hale getiriyoruz. Bu kompleks tamamlandığında simülasyon teknolojilerinde Avrupa'nın en büyük üretim ve entegrasyon tesisi olacak. KAAN Teknoloji Tesisi ve Deniz Savaş Yönetim Sistem Merkezi ile hava ve deniz platformlarımızın kritik teknoloji omurgasını inşallah daha da sağlamlaştırıyoruz. Bu gurur verici sistem, tesis ve platformları bizlere kazandıran HAVELSAN'ımızı yürekten tebrik ediyor, kendilerine şahsım ve milletim adına şükranlarımı iletiyorum Türkiye'nin hem gök vatanda hem de mavi vatandaki savunma gücünü, kapasitesini, caydırıcılığını bir üst seviyeye taşıyacak bu eserlerin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

"Mühendislik süreçlerimiz daha da hızlanacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, caydırıcılığın yalnızca sahip oldukları sistem ve platformların sayısıyla ölçülemeyeceğini dile getirirken, günümüzde caydırıcılığın belirleyici faktörlerinin, platformlara akıl veren yazılım, güvenli veri akışı, kesintisiz haberleşme ve siber dayanıklılık olduğuna dikkati çekti.

"Türkiye olarak savunma alanında dijital egemenliği, milli güvenliğimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Bugün hizmete alacağımız, açılışını gerçekleştireceğimiz ve temellerini atacağımız bu yatırımlar savunma ekosistemimizin bütüncül kapasitesini ve tesirini artıracak stratejik hamlelerin devamıdır. Bu tesis ve platformlarla birlikte mühendislik süreçlerimiz daha da hızlanacak, test ve doğrulama disiplinimiz güçlenecek, eğitim ve simülasyon kabiliyetlerimiz genişleyecek. Deniz ve hava unsurlarımızın yazılım temelli yetenekleri inşallah daha da yukarılara taşınacak. Şu hakikati en iyi sizler biliyorsunuz, güvenlik ve savunma asla tek boyutlu değildir. Güçlü bir savunma mimarisi, denizin derinliklerinden uzaya, karadan siber güvenliğe kadar her alanı kapsamak mecburiyetindedir. Biz hamdolsun, özellikle insansız teknolojilerde son 23 yılda yaptığımız atılımla bugün artık tüm dünyaya parmak ısırtan bir seviyeye eriştik. Bu seviyeye dost ve müttefik bildiklerimizin önümüze çıkardığı engellere rağmen sabırla ulaştık, azimle ulaştık. Her hamlemizi en ince ayrıntısına kadar titizlikle planlayarak ulaştık. Bir zamanlar yüzde 80 düzeyinde olan dışa bağımlılık seviyesini yüzde 20'ye indirdik."

Erdoğan, mühendislerin, teknisyenlerin, firmaların, tersanelerin havada, karada ve denizde tarihi bir başarı hikayesi yazdığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık kendi teknolojisini tasarlayan, kendi yazılımını üreten ve ürettiklerini tüm dünyaya ihraç eden bir Türkiye var. Artık yalnızca kendi ordusunun değil talep edilmesi halinde dost, kardeş ve müttefiklerinin de güvenlik ihtiyaçlarını karşılayan bir Türkiye var. Artık 3T modelini yani tespit, teşhis ve taarruz süreçlerini yerli ve milli teknolojisiyle tatbik eden dünyada yıldızı giderek yükselen bir Türkiye var" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Türkiye'nin dünyada kendi savaş gemisini geliştirip denize indiren 10 ülkeden biri olduğunu belirtti.

Savunma ve havacılık ihracatında, her geçen yıl yeni rekorlar kırıldığını ifade eden Erdoğan, geçen yıl savunma ihracatının bir önceki yıla kıyasla yüzde 48 oranında artarak 10 milyar doları geride bıraktığını söyledi.

Bu rakamın 2002'de yalnızca 248 milyon dolar olduğuna, halihazırda savunma ihracatında Türkiye'nin dünyanın en büyük 11. ülkesi olduğuna işaret eden Erdoğan, "2028'de 11 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşarak savunma ve havacılık ihracatında dünyada ilk 10 ülke arasına gireceğiz" diye konuştu.

Erdoğan, 2025 sonu itibarıyla savunma sanayindeki proje hacminin 100 milyar doların, proje sayısının ise 1400'ün üzerine çıktığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Peki biz bu başarıları nasıl elde ettik? Her şeyden önce kendimize inandık. Aziz milletimize güvendik. Bu ülkenin gençlerine yatırım yaptık ve onların önünü açtık. 'Diğerleri yapabiliyorsa biz neden yapamayalım' diyerek bu yola çıktık. Tam bağımsız Türkiye idealini savunma alanında kararlı bir devlet politikası olarak benimsedik ve uyguladık. Kritik teknolojiler başta olmak üzere sistemlerimizi, platformlarımızı, altyapımızı sürekli gelişen, sürekli yenilenen bir teknoloji ekosistemine dönüştürdük. Bundan 22 sene önce HAVELSAN'a geldiğimde yabancı hava platformlarının simülatörlerini tecrübe ettiğimiz, dışa bağımlılığın sınırlarını her alanda hissettiğimiz o eski günleri çok iyi hatırlıyorum. Bugün ise yerli ve milli platformlarımızı kendimiz simüle edebiliyor, kritik süreçleri kendi yazılımımızla, kendi mühendisliğimizle yönetebiliyoruz."

Bu büyük dönüşümde diğer kurumlar gibi HAVELSAN'ın da çok büyük bir payı ve emeği olduğunun altını çizen Erdoğan, yürüttüğü projeler, gerçekleştirdiği çalışmalarla HAVELSAN'ın komuta kontrol, simülasyon, eğitim, siber güvenlik ve otonom kabiliyetler gibi alanlarda savunma gücünün dijital omurgasını teşkil eden yüz akı kurumlardan biri olduğunu bildirdi.

"Türkiye'nin en kritik verilerini HAVELSAN gibi güvenilir kurumlarımızın yazılımlarıyla kodladık"

Erdoğan, HAVELSAN'ın Türkiye'nin savunma gücünü yazılımla büyüten, akılla derinleştiren, entegrasyonla hızlandıran stratejik bir kuvvet çarpanı olduğunu kaydetti.

HAVELSAN'ın şu anda çok önemli projeler yürüttüğünü, Türkiye'nin geleceği adına hayati bir misyonu icra ettiğini vurgulayan Erdoğan, Bulut Bilişim Sistemi Projesi'nin bunlardan biri olduğunu aktardı.

Bu proje nihayete erdiğinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin karargahlarındaki operasyonlar, insanlı ve insansız sistemlerin HAVELSAN'ın komuta kontrol yazılımlarıyla gerçek zamanlı olarak yönetileceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, yine HAVELSAN'ın geliştireceği yerli siber kalkanla korunacak bu sistemle stratejik, operatif ve taktiksel kabiliyetlerin tahkim edileceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Eğer bir ülkenin yazılımları milli değilse o ülkede güvenli bir gelecekten söz edilemez. Dolayısıyla tam bağımsızlık, teknolojik bağımsızlıktan ayrı düşünülemez. İşte bu anlayışla 'Türkiye'nin verileri Türkiye'de kalmalı' diyerek milli teknoloji hamlemizi yazılım sektöründe de devreye aldık. Türkiye'nin en kritik verilerini HAVELSAN gibi milli ve güvenilir kurumlarımızın yazılımlarıyla kodladık. Kurumlarımızın altyapılarını HAVELSAN'ın milli mühendislik ürünü Kovan Yeni Nesil İş Yönetim Sistemi ile koruyor ve güçlendiriyoruz" diye konuştu.

Erdoğan, savunma ve bilişim sistemlerine yaptıkları bu önemli katkılardan ötürü HAVELSAN ailesinin tüm mensuplarına teşekkür etti.

"Öğrenilmiş çaresizliklerin girdabına kapılmadık"

"Uzun olduğu kadar dikenli de olan bu yolda önümüzü kesmek, ümidimizi yıkmak, cesaretimizi kırmak isteyenler oldu" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"'Biz neden kendimiz üretelim?', 'Neden bunca sıkıntıya girelim?', 'Hazır yapılmış var, onları alalım' diyen vizyonsuzlar oldu. Biz her alanda tam bağımsız Türkiye ülküsüyle ilerlerken, 'Bunlar bizim başımıza iş açacak, bu yoldan dönün' diyen kifayetsizler oldu. Bunların hiçbirine aldırmadık. Öğrenilmiş çaresizliklerin girdabına kapılmadık. Bizi kendi seviyelerine çekmek isteyenlere kulak asmadık. Vecihi Hürkuş'ların, Piri Reis'lerin, Barbaros Hayrettin Paşa'ların hayallerini gerçeğe dönüştürmek için canımızı dişimize taktık. 1940'lı yılların ilk yarısında kendi tasarlayıp geliştirdiği 6 kişilik çift motorlu Nu.D-38 yolcu uçağını İstanbul'dan Ankara'ya 90 dakikada uçuran Nuri Demirağ'ın yarım kalan hikayesini tamamlamak için uğraştık.

Merhum Özdemir Bayraktar abimizin davasını, mefkuresini kuvveden fiile çıkarmak, onun gibi nice akıncının, nice kahramanın ektiği tohumları yeşertmek için durmaksızın çalıştık. Yüz yıldan beri bir toplu iğne yapmaktan bile aciz bu milleti radyosunu, otomobilini, traktörünü, dikiş makinesini yapmaya zorlayacak bir nizam, 'İstersen bunları tenekeden yap fakat kendin yap' diyecek bir nizam. İşte üstat Necip Fazıl'ın bu sözlerle resmettiği o muhteşem nizamı Allah'a hamdolsun savunma sanayinde kurmayı başardık. İnşallah bundan sonra da aynı azimle, aynı iştiyakla, aynı şevk ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz."

"Bu teknolojileri asra mührümüzü vuracağımız Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek için geliştiriyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir şeyin nasıl yapılacağını bilmenin elbette önemli, fakat bundan daha önemlisinin o şeyin niçin yapıldığını bilmek olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Biz tüm bu teknolojileri bir amacımız, bir hedefimiz, bir davamız olduğu için millet olarak asra mührümüzü vuracağımız Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek için geliştiriyoruz. Farklı vesilelerle dile getirdiğim bir hususu bugün tekrar sizlerle paylaşmak isterim, bizim kimsenin bir avuç toprağında gözümüz yoktur. Tahakküme dayalı bir güç ve nüfuz peşinde asla değiliz. Tek derdimiz, bölgemizle birlikte küresel barış ve güvenliğe, huzur ve istikrara en yüksek düzeyde katkı sunan bir Türkiye inşa etmektir. Dost düşman herkesin ilkeli duruşundan emin olduğu, sözünü, tavrını ve eylemlerini tüm dünyanın pürdikkat takip ettiği bir Türkiye inşa etmektir. Elimizi ve gerektiğinde gövdemizi taşın altına işte bunun için koyuyoruz. Tarihimize ve değerlerimize yakışır şekilde büyük millet olmanın hakkını vererek yolumuza inşallah bu şekilde devam edeceğiz."

"NATO'nun en dikkati çekici performanslarından birine imza attı"

"NATO'nun Almanya'da düzenlenen tatbikatında ordumuz, Bayraktar TB3 ve TCG ANADOLU gemimizle birlikte adeta destan yazdı" diyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bu önemli tatbikatta Bayraktar TB3 Baltık Denizi'nin zorlu hava koşullarında atışlı görev icra edip TCG ANADOLU'ya emniyetli iniş yaparak NATO'nun en dikkati çekici performanslarından birine imza attı. Eurofighter savaş uçaklarıyla koordineli bir şekilde 8 saat havada kalan Bayraktar TB3 toplamda 1700 kilometrelik mesafe katederek üstün yeteneklerini tek tek sergiledi. Donanma havacılığı konseptine yeni bir soluk getiren bu başarılarda emeği geçen her bir kardeşimi yürekten tebrik ediyorum. Rabb'im daha nice başarıları, nice eserleri bu aziz millete kazandırmayı sizlere, bizlere, hepimize inşallah nasip eylesin diyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün hizmete alacakları, açılışını yapacakları ve temellerini atacakları sistem, tesis ve platformların hayırlı olmasını dileyerek, Milli Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, HAVELSAN ailesine ve sektöre emek veren tüm paydaşlara teşekkür etti.

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 22 yıl önce HAVELSAN ziyaretinde gerçekleştirdikleri simülatör uçuşunun resmedildiği maketi hediye etti.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a SANCAR SİDA'nın maketini takdim etti.

Daha sonra Aksaz Deniz Üs Komutanlığına canlı bağlanılarak Sancar Silahlı İnsansız Deniz Aracı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine alındı, mavi vatanla buluştu.

Canlı bağlantı ile, tamamlandığında Avrupa'nın en büyük simülatör üretim ve entegrasyon üssü olacak HAVELSAN Simülatör Üretim ve Entegrasyon Tesisi'nin temeli atıldı, KAAN Teknoloji Tesisi ile Deniz Savaş Yönetim Sistem Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'un yaptığı duanın ardından kurdele kesti.

Törene, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Genel Başkanvekilleri Efkan Ala, Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Ömer Çelik, Ömer İleri, Kürşad Zorlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile çok sayıda davetli katıldı.