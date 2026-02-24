Çok Bulutlu 6.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 24.02.2026 18:44

İşgalci İsrail, Lübnan'ın güneyindeki askeri gözlem noktasına ateş açtı

İsrail güçlerinin, Lübnan’ın güneyindeki bir askeri gözlem noktasına ateş açtığı, Lübnan ordusunun ise mukabelede bulunma talimatı verdiği duyuruldu.

İşgalci İsrail, Lübnan'ın güneyindeki askeri gözlem noktasına ateş açtı

Lübnan ordusundan yapılan açıklamaya göre, ülkenin güneyinde yer alan Mercayun kentine bağlı Serde bölgesinde sınır hattında kurulmakta olan bir gözlem noktasının çevresi İsrail tarafından ateş altına alındı.

Açıklamada, İsrail’e ait bir insansız hava aracının alçak irtifada bölgede uçuş yaptığı ve tehdit içerikli anonslarda bulunduğu ifade edildi.

Lübnan ordusu, söz konusu noktaya takviye yapılması, bölgede kalınması ve ateş açılan kaynaklara mukabelede bulunulması yönünde talimat verdi.

Olayda yaralanma olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Lübnan ordusu, konunun Lübnan ile İsrail arasında Kasım 2024'te varılan ateşkes kapsamında kurulan Ateşkesi Denetleme Komitesi (Mekanizma) ve Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ile koordinasyon içinde takip edildiğini bildirdi.

ETİKETLER
Lübnan İsrail
Sıradaki Haber
Atlar aynı anda hem kişneyip hem ıslık çalıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
19:51
Akif Çağatay Kılıç, Ukrayna Ulusal Güvenlik Sekreteri Umerov ile görüştü
18:48
64 bin 195 kişi organ bağışçısı oldu
17:55
Bakan Fidan, Ukrayna Ulusal Güvenlik Sekreteri Umerov ile görüştü
17:46
Atlar aynı anda hem kişneyip hem ıslık çalıyor
17:08
İran’da bazı üniversiteler, yıl sonuna kadar uzaktan eğitim kararı aldı
HAVELSAN Sancar İnsansız Deniz Aracı Hizmete Alma, Tesisler Temel Atma ve Açılış Töreni
HAVELSAN Sancar İnsansız Deniz Aracı Hizmete Alma, Tesisler Temel Atma ve Açılış Töreni
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “HAVELSAN Sancar İnsansız Deniz Aracı Hizmete Alma, Tesisler Temel Atma ve Açılış Töreni”ne katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “HAVELSAN Sancar İnsansız Deniz Aracı Hizmete Alma, Tesisler Temel Atma ve Açılış Töreni”ne katıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ