Açık -2.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT HABER, AA 10.01.2026 00:01

Trump’tan Grönland mesajı: Rusya ve Çin’e izin vermeyeceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela’dan Grönland’a, İran’dan Suriye’ye kadar birçok başlıkta dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump, Venezuela’yı “müttefik gibi” gördüklerini söylerken, Rusya ve Çin’in bölgede etkinlik kurmasına izin vermeyeceklerini vurguladı.

Trump’tan Grönland mesajı: Rusya ve Çin’e izin vermeyeceğiz
[Fotograf: Reuters]

ABD Başkanı Trump, petrol şirketlerinin yöneticileriyle Beyaz Saray'da bir araya geldiği toplantının ardından basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.

Trump, Venezuela yönetimiyle ilişkilerin olumlu seyrettiğini belirterek, “Venezuela şu anda müttefikimiz gibi görünüyor ve bence müttefikimiz olmaya devam edecek. Orada Rusya’yı da Çin’i de istemiyoruz” dedi.

ABD Başkanı, Venezuela ham petrolünün ABD tarafından rafine edilip satılması konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı. Buna göre ABD, derhal 50 milyon varile kadar Venezuela ham petrolünü rafine edip satmaya başlayacak ve bu sürecin süresiz devam etmesi öngörülüyor.

Trump, Venezuela petrolünün ağır petrol olduğunu belirterek, “Çok iyi bir petrol. Asfalt yollar gibi belirli kullanım alanları için muhteşem” ifadelerini kullandı.

“Çin ve Rusya petrolü bizden alabilir”

Trump, enerji ticaretine açık olduklarını vurgulayarak, Çin ve Rusya’nın ABD’den petrol satın alabileceğini söyledi:

“Çin istediği kadar petrolü bizden alabilir. Rusya da ihtiyaç duyduğu tüm petrolü bizden alabilir. Çin, Rusya ve diğer herkes gelip iş yapmaya davetlidir.”

ABD Başkanı, Amerikan petrol şirketlerinin hükümet fonu kullanmadan en az 100 milyar dolarlık yatırım yapacağını, buna karşılık devletin güvenlik ve koruma sağlamasının önemli olduğunu ifade etti.

Grönland vurgusu: Komşunuz Rusya ya da Çin olur

Trump, Grönland konusundaki duruşlarının değişmediğini ve buraya "sahip olmak" istediklerini bir kez daha tekrarlayarak bu konuda Avrupa ülkelerine "iyilik yaptığını" savundu.

"Grönland'a Rusya veya Çin'in gitmesini istemiyoruz. Eğer Grönland'ı biz ele geçirmezsek Rusya veya Çin komşunuz olacak. Bu, olmayacak." değerlendirmesini yapan Trump, bu konuda kararlı olduklarını söyledi.

ABD Başkanı Trump, "Çin veya Rusya'nın Grönland'ı işgal etmesine izin veremeyiz. Çin veya Rusya'nın Venezuela'yı işgal etmesine de izin veremeyiz. Eğer bu yaptığımız şeyi yapmasaydık, Çin veya Rusya Venezuela'da olurdu." diye konuştu.

Danimarka ile Grönland konusunda bir anlaşmaya varmayı arzu ettiğini kaydeden Trump, eğer bu gerçekleşmezse "zor yolu" kullanmaya da hazır olduklarını belirtti.

Danimarka'ya bağlı özerk bölge olan Grönland, daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, 5 Ocak'ta, ABD'nin NATO müttefikine askeri saldırı kararı alması halinde her şeyin sona ereceğini belirtmişti.

Frederiksen, Trump'ın "Ulusal güvenliğimiz açısından Grönland'a ihtiyacımız var." söylemini sert dille eleştirmişti.

Trump'tan İran yönetimine "tehdit"

Trump, İran ile ilgili bir soru üzerine, "İran'ın başı büyük dertte. Bana öyle geliyor ki halk bazı şehirleri ele geçiriyor, birkaç hafta önce kimse bunun mümkün olacağını düşünmezdi. Durumu çok yakından izliyoruz" dedi.

İran'daki protestocuların güvende olmasını istediklerini belirten Trump, "İranlı liderlere şunu söylüyorum, ateş açmasanız iyi olur, çünkü biz de ateş etmeye başlarız" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı, "İran'ı vurabiliriz" ifadesiyle Amerikan askerlerinin bu ülkeye ayak basmasını kastetmediğini, göstericilere ateş açılması durumunda kendilerinin de bu hususta bazı adımlar atacaklarını söyledi.

ETİKETLER
ABD Donald Trump Grönland İran Petrol Rusya Venezuela
Sıradaki Haber
Suriye'de YPG ile anlaşma girişimi başarısız oldu: Şeyh Maksud'a operasyon başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:49
Grok krizi büyüyor: İngiltere’den X’e ‘günler içinde karar’ çağrısı
00:38
Rıza Akpolat "rüşvet almak" suçundan tutuklandı
00:27
Hakkari'de çatıdan düşen kar kütleleri enerji hattını kopardı
00:01
BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
23:54
Bakan Kacır: Yüksek teknoloji grubu, üretimde büyümenin lokomotifi olmaya devam ediyor
23:55
Suriye'de YPG ile anlaşma girişimi başarısız oldu: Şeyh Maksud'a operasyon başladı
Anadolu Tarım İşletmesi'nde yetiştirilen taylardan 120'sinin bu yıl satılması planlanıyor
Anadolu Tarım İşletmesi'nde yetiştirilen taylardan 120'sinin bu yıl satılması planlanıyor
FOTO FOKUS
Edirne'de otogarda otobüsün çarptığı 2 kişiden 1'i hayatını kaybetti
Edirne'de otogarda otobüsün çarptığı 2 kişiden 1'i hayatını kaybetti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ