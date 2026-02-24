Açık 0.4ºC Ankara
Dünya
AA 24.02.2026 03:22

Filistin Dışişleri Bakanı Ağabekyan: İşgal sona ermeden adil barış mümkün değil

Filistin Dışişleri Bakanı Varsen Ağabekyan, İsrail'in soykırım ve zorla yerinden etmeye devam ettiğini belirterek, işgale son verilmeden adil ve kalıcı bir barışın sağlanamayacağını söyledi.

Filistin Dışişleri Bakanı Ağabekyan: İşgal sona ermeden adil barış mümkün değil
[Fotograf: AA]

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Ağabekyan, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinin İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen 61. oturumunda konuştu.

Ağabekyan, İsrail'in uluslararası hukuku ve BM Şartı'nı açıkça ihlal ettiğine dikkati çekerek, "Silah zoruyla yerleşimci-sömürgeci bir gerçeklik dayatılıyor, soykırım ve zorla yerinden etme politikaları sürdürülüyor." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının uluslararası sisteme ve alınan kararlara yönelik sistematik bir saygısızlığı yansıttığını dile getiren Ağabekyan, süregelen cezasızlığın İsrail'i savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar işlemeye teşvik ettiğini belirtti.

Ağabekyan, işgale son verilmeden ve iki devletli çözüm temelinde bağımsız bir Filistin devleti kurulmadan adil bir barışın mümkün olmayacağını vurguladı.

Uluslararası topluma çağrıda bulunan Ağabekyan, sözlü kınamaların ötesine geçilerek hesap verebilirliği sağlayacak ve İsrail'i uluslararası hukuka uymaya zorlayacak caydırıcı ve somut adımlar atılması gerektiğini ifade etti.

Filistinli Bakan, İsrail güçlerinin koruması altında Batı Şeria'da, Doğu Kudüs dahil olmak üzere Yahudi yerleşim birimlerinin genişletilmesi, toprak gaspları ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin artan saldırılarıyla​​​​​​​ ilhak adımlarının hızlandırıldığı uyarısında bulunarak, bunun "yasa dışı bir fiili durum oluşturma ve işgali kalıcı hale getirme girişimi" olduğunu sözlerine ekledi.

Filistin Devleti Dışişleri Bakanlığı
