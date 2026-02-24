Rusya'da tren istasyonu yakınında patlama: 1 polis öldü

Rusya İçişleri Bakanlığından verilen bilgiye göre, yerel saatle 00.05'te kimliği belirsiz bir kişi Savelovskiy İstasyonu Meydanı'nda görev yapan trafik polisi aracına yaklaştı. Bunun ardından bilinmeyen bir cihazın patlaması sonucu 1 polis hayatını kaybetti.

Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, 1 polisin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan patlamayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Patlama sonucu 2 polisin de yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı bilgisi paylaşılan açıklamada, ön bilgilere göre bombalı saldırıyı yapan kişinin olay yerinde öldüğü ifade edildi.

Patlamayla ilgili olarak olay yerinde incelemelerin sürdüğü kaydedildi.