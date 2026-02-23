Açık 2.6ºC Ankara
AA 23.02.2026 23:52

Güney Afrika, tüm BM üyesi ülkeleri Filistin Devleti'ni tanımaya çağırdı

Güney Afrika Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler (BM) üyesi tüm devletlere Filistin Devleti'ni tanıma ve Filistin halkıyla dayanışma çağrısında bulundu.

Güney Afrika, tüm BM üyesi ülkeleri Filistin Devleti'ni tanımaya çağırdı

Güney Afrika Cumhuriyeti Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Ronald Lamola, BM İnsan Hakları Konseyinin 61. Oturumu'nda konuştu.

Lamola, Güney Afrika'nın Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkını savunmaktaki kararlılığını vurgulayarak, "Güney Afrika, Filistin halkına olan sarsılmaz desteğini ve dayanışmasını bir kez daha yinelemektedir." dedi.

Filistin'in devlet olarak tanınması çağrısı yapan Lamola, "Tüm üye devletleri Filistin Devleti'ni tanımaya ve halkıyla dayanışma içinde hareket etmeye çağırıyoruz. İsrail'in yasa dışı işgaline, devam eden soykırıma son verilmesi ve Gazze ile Batı Şeria'daki Filistin halkının kalıcı olarak yerinden edilmesi için yapılan çabalara son verilmesi çağrımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Lamola, BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese başta olmak üzere BM İnsan Hakları Konseyi özel prosedür görevlilerine yönelik saldırılardan endişe duyduğunu belirterek, "Özel prosedür görevlileri, insan haklarının teşvik edilmesi ve korunmasında kilit bir rol oynamaktadır ve korunmaları gerekmektedir. Anlayışın, barışın ön koşulu olduğunu kabul etmeliyiz. Çocuklarımıza ön yargı ve nefret mirası bırakmayalım." ifadelerini kullandı.

