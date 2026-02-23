Açık 2.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 23.02.2026 23:35

ABD ordusuna ait yakıt ikmal uçakları, İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'na indi

ABD ordusuna ait yakıt ikmal uçakları, İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na indi.

ABD ordusuna ait yakıt ikmal uçakları, İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'na indi
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, ABD ordusuna ait yakıt ikmal uçaklarının Ben Gurion Havalimanı'ndaki fotoğraflarını paylaştı.

Paylaşılan fotoğraflara göre, ABD ordusuna ait 2 yakıt ikmal uçağı, İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'na indi.

İsrail basını, İran ile gerilim sürerken Orta Doğu'ya askeri yığınak yapmayı sürdüren ABD'nin USS Gerald R. Ford uçak gemisinin de Girit yakınlarına ulaştığını bildirdi.

Haberde, uçak gemisinin muhtemel İran misillemelerinde İsrail'i savunmak amacıyla Karayipler'den yola çıktığı ve Akdeniz'de İsrail kıyılarına doğru seyrettiği kaydedildi.

İran ile müzakereler sürerken ABD'nin Orta Doğu'daki askeri varlığını hızlı bir şekilde artırma yoluna gitmesi, her an İran'a saldırı gerçekleşebileceği şeklinde yorumlanıyor.

İran nükleer silah peşinde olmadığını yineledi
İran nükleer silah peşinde olmadığını yineledi

ABD ve İran arasındaki müzakereler

İran ile ABD arasında Umman'ın aracılığında devam eden nükleer görüşmelerin üçüncü turunun 26 Şubat'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılacağı duyurulmuştu.

Taraflar, 6 Şubat'ta Umman'da dolaylı müzakereler için bir araya gelmiş ve temasların sürdürülmesi konusunda mutabakata varmıştı. Daha sonra görüşmeler 17 Şubat'ta Cenevre'de devam etmişti.

Görüşmelerde özellikle İran'ın uranyum zenginleştirme oranı ve yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stokunun durumu başlıkları öne çıkmıştı.

ETİKETLER
İsrail ABD
Sıradaki Haber
Meksika'da uyuşturucu baronunun öldürülmesinin ardından çıkan olaylarda 55 kişi öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:03
Güney Afrika, tüm BM üyesi ülkeleri Filistin Devleti'ni tanımaya çağırdı
23:51
Epstein'den 75 bin dolar aldığı ortaya çıkan eski İngiliz büyükelçi gözaltına alındı
23:47
ABD'de 40 milyondan fazla kişi kar fırtınası uyarısıyla karşı karşıya
23:20
Türkiye, Arap Birliği, İİT ve 18 ülkeden Batı Şeria açıklaması
23:15
Bursa'da 20 bin dekarlık alan su altında kaldı
22:48
İçişleri Bakanlığı, Yalova'daki saldırıyla ilgili müfettiş görevlendirdi
Muş'ta metrelerce karın bulunduğu yolda zorlu çalışma
Muş'ta metrelerce karın bulunduğu yolda zorlu çalışma
FOTO FOKUS
NATO Steadfast Dart 2026 Tatbikatı tamamlandı
NATO Steadfast Dart 2026 Tatbikatı tamamlandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ