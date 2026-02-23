Açık 2.6ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 23.02.2026 22:42

İçişleri Bakanlığı, Yalova'daki saldırıyla ilgili müfettiş görevlendirdi

İçişleri Bakanlığı, Yalova'da baba ve 14 aylık bebeğin darp sonucu yaralandığı olaya ilişkin mülkiye ve jandarma müfettişi görevlendirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Yalova'daki saldırıyla ilgili müfettiş görevlendirdi

İçişleri Bakanlığı, Yalova'da baba ve 14 aylık bebeğin darp sonucu yaralandığı olaya ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Yalova’nın Çınarcık ilçesinde 14 aylık evladımız ve babasına yönelik bir saldırı gerçekleştirilmişti. Yaşanan hadisenin tüm boyutlarıyla araştırılması amacıyla İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi, Mülkiye ve Jandarma müfettişi görevlendirdi.

Devletimiz, vatandaşının huzuruna kasteden hiçbir girişime müsamaha göstermeyecektir. Özellikle çocuklarımıza yönelen her türlü şiddetin karşısında hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde en güçlü şekilde durmaya devam edeceğiz. Yaralanan baba ve evladımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.

Son Dakika Yalova İçişleri Bakanlığı
