Pencereden eve giren genç ekipleri alarma geçirdi

Kemerköprü Mahallesi Ahçeloğlu Sokak'ta yaşayan ve ismi açıklanmayan bir genç, evin anahtarını evde unuttuğu için zemin katta bulunan dairesine pencereden girdi.

Yoldan araçla geçen bir vatandaş ise durumdan şüphelenerek, 112 ihbar hattını aradı. Gördüğü kişinin hırsız olabileceğini söylemesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve bekçi yönlendirildi.

[Fotoğraf: İHA]

Evin kapısını çalan ekipler, kapıya çıkan gençlerin ihbar edilen adreste yaşadığı ve anahtarı evde unuttuklarını öğrendi.

Kontrollerde olumsuz bir durumun çıkmaması ve gençlerin söylemlerini komşularının da doğramasının ardından ekipler normale döndü.