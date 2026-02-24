Parçalı Bulutlu -0.4ºC Ankara
Türkiye
AA 24.02.2026 06:48

24 saat açık kütüphanede "sahur" ikramı

Ankara’da gece ders çalışmayı sürdüren öğrenciler, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde sahur vaktinde ücretsiz ikramlarla moral buluyor. Uygulama ramazan ayı boyunca devam edecek.

24 saat açık kütüphanede "sahur" ikramı
[Fotograf: AA]

Başkentte 7 gün 24 saat hizmet veren Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ne gelenler, gece saatlerinde de ders çalışmaya devam ediyor.

Ziyaretçiler, kütüphanede 5 milyondan fazla basılı eserin yanı sıra elektronik kaynak bakımından zengin içeriklere de ulaşabiliyor.

Kütüphane çalışanları, ramazan dolayısıyla ziyaretçilere sahur vaktinde ücretsiz çay, kahve, su ve kek ikramında bulunuyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Bu imkanları sağlayanlara teşekkür ediyoruz"

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Muhammet Fatih Öz, "Ramazan ayında Millet Kütüphanesi'ne geliyoruz. Burada sahurumuzu yapıp derslerimizi çalışıyoruz. Bizim için böyle daha verimli oluyor. Kahve, çay gibi içecekler de ücretsiz, bu imkanları sağlayanlara teşekkür ediyoruz" dedi.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Seyfi Çetin de uygulamanın öğrenciler için verimli olduğunu dile getirdi.

Sahurda yapılan ikramlar, ramazan ayı boyunca devam edecek.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Ankara Cumhurbaşkanlığı Kütüphane
