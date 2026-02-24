Puslu 0.9ºC Ankara
Dünya
BBC 24.02.2026 08:29

72 kaplan hastalıktan öldü, turistik parka soruşturma başlatıldı

Tayland'ın kuzeyindeki Chiang Mai kentinde bulunan popüler bir turistik tesiste, bu ay onlarca kaplanın ölümü üzerine yetkililer geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Ziyaretçilerin kaplanlarla etkileşime girebildiği Tiger Kingdom Chiang Mai'ye ait iki tesiste, iki haftadan kısa bir süre içinde 72 kaplan hayatını kaybetti.

72 kaplan hastalıktan öldü, turistik parka soruşturma başlatıldı

Yerel hayvancılık dairesi, ölen kaplanlardan alınan örneklerde "canine distemper" (köpek gençlik hastalığı) virüsüne rastlandığını açıkladı.

Ancak salgının nasıl başladığına dair henüz resmi bir doğrulama yapılmadı. Yetkililer, Pazartesi günü yaptıkları açıklamada telef olan kaplanların kalıntılarının yakılarak gömüldüğünü bildirdi.

Ulusal Hayvancılık Dairesi Direktörü Somchuan Ratanamungklanon, yerel medyaya yaptığı açıklamada, kaplanlardaki hastalığı tespit etmenin kedi veya köpek gibi evcil hayvanlara göre çok daha zor olduğunu belirterek, "Hasta olduklarını fark ettiğimizde artık çok geçti" ifadesini kullandı.

Salgının kaynağı araştırılıyor

Chiang Mai Hayvancılık Ofisi, geçtiğimiz hafta yapılan testlerin sadece virüsü değil, aynı zamanda solunum yolu hastalıklarıyla ilişkili bir bakteriyi de ortaya koyduğunu duyurdu.

İlk incelemelerde "feline parvovirus" ihtimali üzerinde durulurken, bazı yerel yetkililer salgının kaplanlara yedirilen kontamine çiğ tavuk etinden kaynaklanmış olabileceğini iddia etti.

2004 yılında Chonburi'deki bir hayvanat bahçesinde yaşanan ve 150 kaplanın ölümüyle sonuçlanan kuş gribi salgınında da benzer şekilde çiğ tavuk etinden şüphelenilmişti.

Personel gözetim altına alındı

Hastalık Kontrol Dairesi, kaplan barınaklarında görev yapan veteriner hekimlerin veya diğer personelin hastalanmadığını ancak tedbir amaçlı 21 gün boyunca gözlem altında tutulacaklarını açıkladı.

Hayvan hakları örgütleri ise yaşanan bu olayın, Tayland'da eğlence amaçlı tutulan vahşi hayvanların kötü yaşam koşullarını bir kez daha gözler önüne serdiğini savundu. Tiger Kingdom Chiang Mai, dezenfeksiyon çalışmaları nedeniyle iki hafta süreyle ziyarete kapatıldı.

