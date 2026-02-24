ABD'de rekor kar yağışı: 5 binden fazla uçuş iptal edildi

Ulusal Hava Durumu Servisi, Rhode Island ve Massachusetts'in bazı bölgelerinde kar kalınlığının 94 santimetreye ulaştığını açıkladı.

New York City'deki Central Park'ta ise 48 santimetreden fazla kar ölçüldü. Rhode Island eyaletinin başkenti Providence, 91 santimetre kar yağışıyla 1978 yılından bu yana en yüksek kar miktarı rekorunu kırdı.

Ulaşım ve enerji hatlarında büyük aksama

Fırtına nedeniyle New York, New Jersey ve Massachusetts başta olmak üzere Doğu Kıyısı genelinde 600 binden fazla ev ve iş yerinde elektrik kesintisi yaşandı.

Massachusetts Valisi Maura Healey, eyaletin güneydoğusunda zorunlu olmayan tüm sürüşler için trafik yasağı getirdi ve görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle otoyollarda hız sınırını saatte 25 kilometreye indirdi.

New York'ta ise öğle saatlerine kadar uygulanan seyahat yasağı şehri adeta hayalet kente dönüştürdü. Rhode Island ve Connecticut'ta da benzer kısıtlamalar devreye alındı. Yetkililer, yollarda mahsur kalan araçlara ulaşmanın güçleşeceği konusunda halkı uyardı.

Binlerce uçuş iptal edildi

Hava ulaşımı fırtınadan en ağır darbeyi alan sektör oldu. FlightAware verilerine göre, ABD bağlantılı 5 bin 706 uçuş iptal edildi. New York'taki LaGuardia Havalimanı'nda uçuşların yüzde 98'i, JFK Havalimanı'nda yüzde 91'i ve Boston Logan Uluslararası Havalimanı'nda yüzde 92'si gerçekleştirilemedi.

Olumsuz hava koşullarının etkisiyle Salı günü de 2 binin üzerinde uçuşun iptal edilmesi bekleniyor. Kar yağışının etkisini sürdüreceği bölgede, temizleme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.