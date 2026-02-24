Puslu 2.3ºC Ankara
AA 24.02.2026 09:40

Zelenski: Bağımsızlığımızı savunduk, devletimizi kaybetmedik, Putin hedeflerine ulaşamadı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 4. yıl dönümü olduğunu anımsatarak, "Saldırının başlangıcını hatırlayarak bugüne bakarken şunu söylemeye hakkımız var. Bağımsızlığımızı savunduk, devletimizi kaybetmedik, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin hedeflerine ulaşamadı. Ukraynalıları kıramadı, bu savaşı kazanamadı." dedi.

Zelenski: Bağımsızlığımızı savunduk, devletimizi kaybetmedik, Putin hedeflerine ulaşamadı

Zelenski, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada, "Bugün Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 4. yıl dönümü." ifadesini kullandı.

Rusya'nın, savaşın başladığı 4 yıl önce Ukrayna'nın başkenti Kiev'i "üç günde" ele geçiremediğini hatırlatan Zelenski, ülkesinin bu süreçte uzun bir yoldan geçtiğini vurguladı.

Zelenski, bu savaşta milyonlarca Ukraynalının direniş gösterdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Saldırının başlangıcını hatırlayarak bugüne bakarken şunu söylemeye hakkımız var. Bağımsızlığımızı savunduk, devletimizi kaybetmedik, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin hedeflerine ulaşamadı. Ukraynalıları kıramadı, bu savaşı kazanamadı."

Zelenski, Ukrayna'yı koruyarak barışın ve adaletin sağlanması için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Rusya Ukrayna Vladimir Zelenskiy
