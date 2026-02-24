Yenişehir Belediyesi'ne 4 milyon 692 bin lira çevre cezası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mersin İl Müdürlüğü ekipleri, Yenişehir Belediye Başkanlığı hizmetindeki çöp toplama aracının, Mezitli ilçesi Çevlik Mahallesi’ndeki ormanlık alana atık döktüğünü tespit etti.
Çevre Kanunu kapsamında Yenişehir Belediye Başkanlığı'na 4 milyon 692 bin lira idari ceza uygulandı.
Sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuldu.