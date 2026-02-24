Puslu 4.1ºC Ankara
TRT Haber 24.02.2026 11:26

Yenişehir Belediyesi'ne 4 milyon 692 bin lira çevre cezası

Yenişehir Belediye Başkanlığı hizmetindeki çöp toplama aracının, Mezitli ilçesi Çevlik Mahallesi’ndeki ormanlık alana atık döktüğünün tespit edilmesi üzerine belediyeye 4 milyon 692 bin lira ceza kesildi.

Yenişehir Belediyesi'ne 4 milyon 692 bin lira çevre cezası
[Fotoüraf: AA Arşiv]

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mersin İl Müdürlüğü ekipleri, Yenişehir Belediye Başkanlığı hizmetindeki çöp toplama aracının, Mezitli ilçesi Çevlik Mahallesi’ndeki ormanlık alana atık döktüğünü tespit etti.

 

Çevre Kanunu kapsamında Yenişehir Belediye Başkanlığı'na 4 milyon 692 bin lira idari ceza uygulandı.

Sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Çevre Kirliliği Mersin
Kar 3 metreyi aştı, evler kayboldu
