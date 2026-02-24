Puslu 2.3ºC Ankara
TRT Haber 24.02.2026 10:29

75 ilde narkotik operasyonu: 958 kilo uyuşturucu ele geçirildi

75 ilde son 10 günde düzenlenen operasyonlarda 958 kilo uyuşturucu madde ve 1 milyon 263 bin 58 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

75 ilde narkotik operasyonu: 958 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri tarafından 75 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik geniş çaplı operasyonlar düzenlendi.

6 bin 325 personel katıldı

Gaziantep, Adana, İstanbul, Antalya, İzmir, Ankara, Mersin, Konya, Giresun, Samsun, Manisa, Şanlıurfa, Bursa, Diyarbakır, Kocaeli, Denizli, Hatay, Tekirdağ, Balıkesir, Batman, Zonguldak, Uşak, Kırklareli, Eskişehir, Kahramanmaraş, Nevşehir, Sivas, Malatya, Sakarya, Osmaniye, Muğla, Adıyaman, Siirt, Elazığ, Erzurum, Afyonkarahisar, Van, Çanakkale, Aydın, Kayseri, Trabzon, Aksaray, Kastamonu, Niğde, Yalova, Çorum, Düzce, Amasya, Kilis, Yozgat, Bolu, Kırıkkale, Edirne, Kırşehir, Şırnak, Tokat, Ağrı, Bingöl, Isparta, Rize, Mardin, Ordu, Iğdır, Karabük, Bilecik, Karaman, Kars, Burdur, Erzincan, Hakkari, Kütahya, Muş, Sinop, Tunceli ve Bartın’da gerçekleştirilen operasyonlara 2 bin 500 ekip, 6 bin 325 personel, 17 hava aracı ve 38 narkotik dedektör köpeği katıldı.

Operasyonlar kapsamında 1699 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 888’i tutuklandı, 246’sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Operasyonlar sonucunda 958 kilogram uyuşturucu madde ve 1 milyon 263 bin 58 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Narkotik Uyuşturucu İçişleri Bakanlığı
