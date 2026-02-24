Puslu 2.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 24.02.2026 10:04

Edirne'de nehirlerin debisi düştü, kırmızı uyarı devam ediyor

Edirne'de taşkına neden olan Tunca ve Meriç nehirlerinin debisi düşmeye başladı. Meriç Nehri için "kırmızı" uyarı seviyesi devam ediyor.

Edirne'de nehirlerin debisi düştü, kırmızı uyarı devam ediyor

Yağışlar, kar erimeleri ve Bulgaristan'ın enerji ürettiği barajlardan kontrollü su salımı yapmasıyla geçen hafta debileri yükselen Tunca ve Meriç nehirlerinin taşması, birçok köy yolu ve tarihi köprünün kapanmasına, binlerce dekar tarım arazisinin su altında kalmasına neden oldu.

Yaz aylarında saniyede 2 metreküpe kadar düşen Tunca'nın debisi, son taşkında 212 metreküp/saniyeye kadar çıktı. Bu seviyede pik yapıp düşüşe geçen nehrin debisi, son ölçümlerde 143 metreküp/saniye olarak kaydedildi.

Meriç Nehri'nin debisi ise yaz aylarında saniyede 30-40 metreküpken, son yükselişle 1489 metreküp/saniyeye kadar çıkarak pik yaptı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Yerleşim alanlarına suyun yayılmasını seddeler önlerken, güneydeki nehre yakın köylerde su Meriç yatağına sınırda akıyor.

Nehrin debisi, son ölçümde 1447 metreküp/saniye olarak kaydedildi.

Meriç Nehri'nde suyun yazlık ve kışlık seddeleri aşması için kritik seviye 2 bin 200 metreküp/saniye olarak belirtiliyor.

Meriç'te "kırmızı" ikaz seviyesi de devam ediyor.

DSİ güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor, AFAD ekipleri sahada

DSİ 11. Bölge ekipleri, süreçte 24 saat esaslı çalışma yürütüyor. Ekipler, seddelerde güçlendirme ve yükseltme çalışması yapıyor.

Edirne AFAD ise 80 personel, 20 motopomp ve 6 botla tahliyeleri sürdürürken, Yalova, Bursa, Tekirdağ, Sakarya, Kocaeli gibi illerden ekipler de çalışmalara destek veriyor.

ETİKETLER
Edirne Tunca Nehri Meriç Nehri Yağış AFAD
Sıradaki Haber
Uçakları yere indiren dolandırıcılık: Eski DJ küresel havacılık krizi çıkardı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:06
Gazze'de soykırım sürerken AB'nin İsrail ile ilişkileri hız kesmeden devam etti
11:05
İran Hükümet Sözcüsü: Hükümet üniversitelerdeki öğrencileri dinlemeye hazır
11:01
İngiltere'de kan donduran sadistlik: Koyuna işkence edip havai fişekle patlattılar
10:59
FETÖ'nün sözde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sorumlusu yakalandı
10:56
Trump'ın yeni küresel gümrük vergisi yüzde 10 oranıyla yürürlüğe girdi
10:52
ABD'de ICE görevlilerinin eğitiminden "silahların güvenli kullanımı" gibi içeriklerin çıkarıldığı iddia edildi
Antalya'da anemonlar doğaya renk katıyor
Antalya'da anemonlar doğaya renk katıyor
FOTO FOKUS
Kontrolden çıkan araç pastaneye girip çıktı
Kontrolden çıkan araç pastaneye girip çıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ