Techtimes 24.02.2026 09:37

OpenAI, yapay zeka destekli alışveriş işine el atıyor

OpenAI, ChatGPT'den sonraki en büyük hamlesini donanım alanında yapmaya hazırlanıyor. Efsanevi tasarımcı Jony Ive ile iş birliği içinde geliştirilen yapay zeka destekli akıllı hoparlörün, 2027 yılının başlarında piyasaya sürülmesi planlanıyor.

Geleneksel sesli asistanların çok ötesine geçmesi hedeflenen cihaz; entegre bir kamera, gelişmiş bağlamsal farkındalık ve Face ID benzeri yüz tanıma özelliklerine sahip olacak.

Bu derin entegrasyon sayesinde kullanıcılar, sadece yüzlerini taratarak anında alışveriş yapabilecek veya karmaşık görevleri yapay zekaya devrederken kimliklerini bu yolla doğrulayabilecek.

OpenAI CEO'su Sam Altman, cihazı günlük yaşamın "huzurlu" ve "aktif bir katılımcısı" olarak tanımlıyor. Hoparlörün sadece komutlara yanıt vermek yerine; rutinleri gözlemleyerek önemli bir toplantı öncesi erken uyumayı önermek gibi proaktif yardımlarda bulunacağı belirtiliyor.

Ekran yerine minimalist tasarım

Rakiplerinin akıllı ekranlara odaklandığı piyasada OpenAI'ın stratejisi sadelikten yana olacak. Cihazın görsel dikkat gerektirmeyen, günlük hayata uyum sağlayan ve muhtemelen ekransız bir tasarıma sahip olması bekleniyor.

Altman'ın "dünyanın göreceği en havalı teknoloji parçası" olarak nitelendirdiği cihazın, ekran bağımlı arayüzlerden ortam odaklı yapay zeka ekosistemlerine geçişi başlatacağı öngörülüyor.

Akıllı ev pazarında yeni rekabet

Bu yeni hamle, OpenAI'ı kendi yapay zeka destekli ev merkezini ve güncellenmiş Siri'yi hazırlayan Apple ile doğrudan rakip haline getirecek.

Premium segmentte yer alması beklenen cihazın satış fiyatının 200 ile 300 dolar arasında olacağı tahmin ediliyor.

Tüketici teknolojilerinde yeni dönemin, geleneksel donanım özelliklerinden ziyade "önce yapay zeka" diyen ekosistemler etrafında şekillenmesi bekleniyor.

