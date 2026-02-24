Puslu 4.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Independent 24.02.2026 10:58

İngiltere'de kan donduran sadistlik: Koyuna işkence edip havai fişekle patlattılar

İngiltere'de bir koyuna "sadistçe" saldırıda bulunan, hayvanın ağzına ve vücuduna havai fişek yerleştirerek patlatan iki tarım öğrencisi hapis cezasına çarptırıldı. 22 yaşındaki Leighton Ashby ve 20 yaşındaki Oakley Hollands, yaklaşık 30 dakika süren işkence anlarını cep telefonuyla kaydetti.

İngiltere'de kan donduran sadistlik: Koyuna işkence edip havai fişekle patlattılar

Plumpton Tarım Koleji öğrencisi olan ikili, koruma altındaki bir hayvana gereksiz acı çektirme suçunu kabul etti. Mahkemede, sanıkların işkence ettikleri koyunun kulak küpesini bir "hatıra" olarak aldıkları, bu küpeyi bir enerji içeceği kutusunun içine sakladıkları ve küpenin daha sonra ortak kullanılan bir tuvalette bulunduğu belirtildi.

Hove Yargılama Merkezi'nde görülen davada, Ashby iki yıl hapis cezasına çarptırılırken, Hollands genç suçlular kurumunda 20 ay hapis cezası aldı.

30 dakikalık dehşet verici saldırı

2 Kasım 2023 akşamı gerçekleşen olayda, sanıklar diğer iki öğrenciyi "ölü bir porsuk" görme bahanesiyle araziye götürdü.

Ditchling Beacon yakınlarındaki bir tarlada koyunu kovalayıp yere yatıran Ashby, hayvana defalarca tekme attı. Tanıkların ayrılma isteğine rağmen Hollands, elindeki telefonla saldırıyı kaydetmeye devam etti.

Koyunun aldığı darbeler sonucu ayağa kalkamaz hale geldiği sırada Hollands'ın gülerek "Hadi, öldür onu!" dediği duyuldu. Daha sonra hayvanın ağzına ve vücuduna yerleştirilen patlayıcı düzenekler, koyunun ağır şekilde yaralanmasına ve telef olmasına yol açtı.

"Sadistçe davranışlar endişe verici"

Polis, bir kadın tanığın videoları istemesi ve durumu okul yönetimine bildirmesi üzerine harekete geçti. Sanıkların telefonlarında yapılan incelemelerde, ölü bir tilkinin parçalanması ve bir porsuğun tekmelenmesi gibi başka rahatsız edici görüntülere de ulaşıldı.

Yargıç Jeremy Gold KC, sanıkların çiftçilik geçmişinden gelmelerine rağmen sergiledikleri bu davranışları "korkunç ve sadistçe" olarak nitelendirdi.

Yargıç, "Savunmasız bir hayvana çektirdiğiniz bu eziyet, pervert bir tatmin duygusundan başka bir şeyle açıklanamaz" dedi. Hayvan hakları savunucuları ise mahkeme önünde toplanarak en ağır cezanın verilmesi talebinde bulundu.

ETİKETLER
İngiltere
Sıradaki Haber
Trump'ın yeni küresel gümrük vergisi yüzde 10 oranıyla yürürlüğe girdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:36
Rusya Dış İstihbarat Servisi: İngiltere ve Fransa, Ukrayna'ya nükleer bomba vermeyi planlıyor
12:16
Milas Çekişke zeytinine AB tescili yolda
11:53
ABD ile Fransa arasında yeni gerilim başladı
12:17
İkinci el araçta "kilometre oyununa" PTT freni: 16 milyon kez sorgulandı
11:38
Aşırı baskı ve sınırsız özgürlük çocukları suça sürükleyebiliyor
11:32
Hazine destekli kredilerde şartlar neler? 5 soru 5 cevap
Filipinler Donanması, ASELSAN silah sistemleriyle donatılan ilk açık deniz devriye gemisini hizmete aldı
Filipinler Donanması, ASELSAN silah sistemleriyle donatılan ilk açık deniz devriye gemisini hizmete aldı
FOTO FOKUS
Firari FETÖ'cünün 10 yıllık kaçışı bitti
Firari FETÖ'cünün 10 yıllık kaçışı bitti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ