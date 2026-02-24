İngiltere'de kan donduran sadistlik: Koyuna işkence edip havai fişekle patlattılar

Plumpton Tarım Koleji öğrencisi olan ikili, koruma altındaki bir hayvana gereksiz acı çektirme suçunu kabul etti. Mahkemede, sanıkların işkence ettikleri koyunun kulak küpesini bir "hatıra" olarak aldıkları, bu küpeyi bir enerji içeceği kutusunun içine sakladıkları ve küpenin daha sonra ortak kullanılan bir tuvalette bulunduğu belirtildi.

Hove Yargılama Merkezi'nde görülen davada, Ashby iki yıl hapis cezasına çarptırılırken, Hollands genç suçlular kurumunda 20 ay hapis cezası aldı.

30 dakikalık dehşet verici saldırı

2 Kasım 2023 akşamı gerçekleşen olayda, sanıklar diğer iki öğrenciyi "ölü bir porsuk" görme bahanesiyle araziye götürdü.

Ditchling Beacon yakınlarındaki bir tarlada koyunu kovalayıp yere yatıran Ashby, hayvana defalarca tekme attı. Tanıkların ayrılma isteğine rağmen Hollands, elindeki telefonla saldırıyı kaydetmeye devam etti.

Koyunun aldığı darbeler sonucu ayağa kalkamaz hale geldiği sırada Hollands'ın gülerek "Hadi, öldür onu!" dediği duyuldu. Daha sonra hayvanın ağzına ve vücuduna yerleştirilen patlayıcı düzenekler, koyunun ağır şekilde yaralanmasına ve telef olmasına yol açtı.

"Sadistçe davranışlar endişe verici"

Polis, bir kadın tanığın videoları istemesi ve durumu okul yönetimine bildirmesi üzerine harekete geçti. Sanıkların telefonlarında yapılan incelemelerde, ölü bir tilkinin parçalanması ve bir porsuğun tekmelenmesi gibi başka rahatsız edici görüntülere de ulaşıldı.

Yargıç Jeremy Gold KC, sanıkların çiftçilik geçmişinden gelmelerine rağmen sergiledikleri bu davranışları "korkunç ve sadistçe" olarak nitelendirdi.

Yargıç, "Savunmasız bir hayvana çektirdiğiniz bu eziyet, pervert bir tatmin duygusundan başka bir şeyle açıklanamaz" dedi. Hayvan hakları savunucuları ise mahkeme önünde toplanarak en ağır cezanın verilmesi talebinde bulundu.