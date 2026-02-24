SVR'den, Londra ile Paris'in Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin açıklama yapıldı.

İngiltere ve Fransa'nın Ukrayna'ya nükleer silah vermeyi planladığı öne sürülen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Elde edilen bilgiye göre, Londra ile Paris, böyle bir silahın Kiev'e teslim edilmesi konusunda çalışmalar yapıyor. Kiev, nükleer bombaya veya kirli bombaya (radyoaktif madde içeren bomba) sahip olursa, daha uygun koşullarda çatışmaları sonlandırabilecek. Bu tür planlar, Londra ve Paris'in gerçeklik algısını kaybettiğini gösteriyor."

Açıklamada ayrıca, Almanya'nın böyle bir planda yer almayı reddettiği ileri sürüldü.