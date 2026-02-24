Puslu 2.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
BBC 24.02.2026 10:54

Trump'ın yeni küresel gümrük vergisi yüzde 10 oranıyla yürürlüğe girdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni küresel gümrük vergileri, Yüksek Mahkeme'nin Cuma günü geniş kapsamlı ithalat vergilerinin çoğunu engellemesinin ardından yüzde 10 oranıyla uygulamaya konuldu. Başkan, geçen haftaki mahkeme kararından sadece birkaç saat sonra yeni vergiyi 24 Şubat'tan itibaren geçerli kılacak kararnameyi imzaladı.

Trump'ın yeni küresel gümrük vergisi yüzde 10 oranıyla yürürlüğe girdi

Trump yönetimi, söz konusu vergiyi 1974 Ticaret Yasası'nın 122. maddesi kapsamında uyguluyor. Bu madde, başkana kongre onayı olmadan 150 gün boyunca vergi koyma yetkisi tanıyor.

Başkan Trump, vergileri yüzde 15'e çıkarma tehdidinde bulunsa da henüz bu yönde resmi bir talimat yayımlanmadı.

Cuma günü imzalanan kararnamede, geçici ithalat vergisinin uluslararası ödeme sorunlarını ele almayı ve ticaret ilişkilerini Amerikalı işçiler, çiftçiler ve üreticiler lehine yeniden dengelemeyi amaçladığı belirtildi.

Trump, ticaret açığını azaltmak için bu vergilerin gerekli olduğunu savunurken; ABD'nin ticaret açığı 2024 yılına göre yüzde 2,1 artarak yaklaşık 1,2 trilyon dolarla yeni bir zirveye ulaştı.

Küresel ticarette misilleme riski

Yatırım bankası ING analisti Carsten Brzeski, hızla değişen vergi politikalarının iş dünyasında kaos ve karmaşaya yol açtığını belirterek, "Topyekûn bir ticaret savaşı riski geçen yıla göre açıkça daha yüksek" değerlendirmesinde bulundu.

Yüksek Mahkeme'nin, başkanın yetkilerini aştığı yönündeki 6-3'lük kararına tepki gösteren Trump, kararı "saçma ve Amerikan karşıtı" olarak nitelendirdi. Mahkeme kararı sonrası dünya genelindeki ülkeler mevcut ticaret anlaşmalarının durumunu değerlendirmeye başladı.

Ticaret ortaklarından sert tepkiler

İngiltere, ABD'nin anlaşmalara uymaması durumunda misilleme seçeneklerinin "masada olduğunu" duyurdu.

Avrupa Birliği, yaz aylarında varılan bir anlaşmanın onay sürecini askıya alacağını açıklarken; Hindistan da yeni bir anlaşmayı sonuçlandırmak için planlanan görüşmeleri ertelediğini bildirdi.

ETİKETLER
Donald Trump ABD İngiltere Gümrük Vergisi Avrupa Birliği
Sıradaki Haber
ABD'de ICE görevlilerinin eğitiminden "silahların güvenli kullanımı" gibi içeriklerin çıkarıldığı iddia edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:06
Gazze'de soykırım sürerken AB'nin İsrail ile ilişkileri hız kesmeden devam etti
11:05
İran Hükümet Sözcüsü: Hükümet üniversitelerdeki öğrencileri dinlemeye hazır
11:01
İngiltere'de kan donduran sadistlik: Koyuna işkence edip havai fişekle patlattılar
10:59
FETÖ'nün sözde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sorumlusu yakalandı
10:52
ABD'de ICE görevlilerinin eğitiminden "silahların güvenli kullanımı" gibi içeriklerin çıkarıldığı iddia edildi
10:52
Rusya-Ukrayna Savaşı 4 yılı geride bırakırken küresel jeopolitiği sarstı
Antalya'da anemonlar doğaya renk katıyor
Antalya'da anemonlar doğaya renk katıyor
FOTO FOKUS
Kontrolden çıkan araç pastaneye girip çıktı
Kontrolden çıkan araç pastaneye girip çıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ