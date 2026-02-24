ABD Eğitim Bakanlığı, kapatılma planı doğrultusunda bazı yetkilerini diğer kurumlara devretmeyi sürdürüyor

Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı (HHS) ve Dışişleri Bakanlığı ile iki yeni kurumlar arası anlaşma imzalandığı duyuruldu.

Açıklamada, anlaşmalara göre okul güvenliği ve toplum katılımı alanında milyonlarca dolar hibe sağlayan programların yetkisini HHS'nin üstleneceği bildirildi.

Üniversitelere yapılan yabancı bağışları izleyen portalın ise Dışişleri Bakanlığına devredileceği kaydedilen açıklamada, Bakanlığın, üniversitelerin yıllık 250 bin dolar ve üzerindeki yabancı bağışları bildirmesini zorunlu kılan Yükseköğretim Yasasının 117. maddesi kapsamında veri toplama, raporlama ve denetim süreçlerinde sorumluluk alacağı ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu anlaşmaların, daha önce Çalışma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve HHS ile imzalanan 7 kurumlar arası anlaşmanın devamı niteliğinde olduğu belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Eğitim Bakanı Linda McMahon, "Federal eğitim bürokrasisini parçalamaya ve eğitimi eyaletlere geri vermeye devam ederken, Dışişleri Bakanlığı ve HHS ile kurduğumuz yeni ortaklıklar, daha fazla verimlilik, daha güçlü koordinasyon ve anlamlı iyileştirmeler için pratik bir adımdır." ifadesini kullandı.

Öte yandan, yetki devri yapılan programların geleceği belirsizliğini koruyor. Trump yönetiminin 2026 mali yılı bütçe talebinde, HHS'ye devredilen 6 programdan 5'inin ödeneğinin tamamen kesilmesi öngörülüyor.

Bakanlığının kapatılmasına yönelik kararname

Ülkede 1980'de kurulan Eğitim Bakanlığının kapatılmasına yönelik başkanlık kararnamesini imzalayan Trump, bakanlığın tamamen kaldırılacağını belirterek, eğitimin idaresinin eyaletlere verileceğini açıklamıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de Eğitim Bakanlığının adım adım kapatılacağını ve bu konuda Kongre'nin gerekli yasal adımı atması gerektiğini kaydetmişti.