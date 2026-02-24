Puslu 2.3ºC Ankara
Gulf News 24.02.2026 10:20

USS Gerald Ford uçak gemisinde 'tuvalet krizi'

ABD Donanması'nın sancak gemisi ve Amerikan askeri gücünün sembolü olan 13 milyar dolarlık süper uçak gemisi USS Gerald R. Ford, kronikleşen kanalizasyon sistemi arızalarıyla gündemden düşmüyor. Hizmete girmesinin üzerinden yaklaşık on yıl geçmesine rağmen, gemideki tesisat sorunları çözülemedi.

USS Gerald Ford uçak gemisinde 'tuvalet krizi'

2017 yılında devreye alınan gemide, su tasarrufu sağlamak amacıyla yolcu gemilerinden uyarlanan vakum tabanlı yenilikçi bir kanalizasyon sistemi kullanıldı.

Ancak 4 bin 600'den fazla personelin bulunduğu gemideki dar boruların yetersiz kaldığı, sık sık tıkanmaların ve vakum hatalarının yaşandığı bildirildi.

2022 yılındaki raporlar, sistemdeki tıkanıklıkları açmak için her seferinde 400 bin dolar maliyetle özel bir asit yıkama işlemi yapılması gerektiğini ortaya koydu.

Günde bir bakım çağrısı yapıldı

Geminin, Ocak ayında Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro’nun ele geçirilmesiyle sonuçlanan operasyonları da kapsayan 2025 yılındaki görevi sırasında, her gün en az bir kez kanalizasyon kaynaklı bakım çağrısı yapıldığı kaydedildi.

NPR tarafından elde edilen e-postalar, sadece dört gün içinde 205 arıza yaşandığını ve mühendislik ekiplerinin sızıntıları gidermek için 19 saatlik vardiyalarla çalıştığını gösterdi.

2023 yılından bu yana dışarıdan 42 kez teknik destek istenirken, bu olayların 32'si sadece 2025 yılında gerçekleşti. Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle görev süresi uzatılan gemideki sorunların 2026 yılında da devam ettiği belirtildi.

Personel moralinde düşüş yaşanıyor

Gelişmiş uçaklar, hipersonik yetenekler ve yeni nesil nükleer reaktörlerle donatılan geminin temel sistemlerindeki bu başarısızlıklar, personel arasında hayal kırıklığı ve yorgunluğa yol açtı.

İran ile olası bir çatışma hazırlıkları sürerken, gemideki yaşam koşullarının giderek zorlaştığı ve personelin moralinin ciddi şekilde düştüğü ifade edildi.

Donanma yetkilileri, bu teknik aksaklıkların operasyonel hazırlığı engellemediğini savunsa da eleştirmenler, milyarlarca dolarlık bir platformdaki tasarım kusurlarının vergi mükelleflerinin parasının yönetimi ve askeri verimlilik açısından soru işaretleri yarattığını vurguladı.

