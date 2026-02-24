NASA'nın Ay görevi yine ertelendi

NASA’nın yarım asır sonra Ay’a insan gönderme projesi olan Artemis II görevi, teknik engellere takılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz Perşembe günü hidrojen sızıntısı sorununu çözen mühendisler, tam her şeyin yoluna girdiğini düşünürken bu kez roketin helyum sisteminde bir arıza tespit etti.

Motorların temizlenmesi ve yakıt tanklarının basınçlandırılması için kritik öneme sahip olan helyum sistemindeki aksaklık, roketin fırlatma rampasından indirilmesine neden oldu. NASA, arızanın kesin sebebini belirlemek ve gerekli onarımları yapmak için dev roketi Salı günü Kennedy Uzay Merkezi’ndeki hangara geri taşıyacak.

Daha önce 6 Mart olarak belirlenen fırlatma tarihi, bu yeni arıza ile birlikte en erken Nisan ayına ötelendi. NASA, fırlatma için her ay yalnızca birkaç günlük uygun "pencereye" sahip olduklarını, bu nedenle onarımların hızı ve başarısının takvimi belirleyeceğini vurguladı.

Üç Amerikalı ve bir Kanadalıdan oluşan dört kişilik mürettebat, Houston'da hazır beklemeye devam ediyor. Bu ekip, 1972’deki Apollo programından bu yana Ay çevresine seyahat edecek ilk insanlar olarak tarihe geçecek.