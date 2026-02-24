Puslu 0.9ºC Ankara
Dünya
The Guardian 24.02.2026 08:46

Facebook'un hiçbir zaman yayınlamadığı uygulama ortaya çıktı: Bell

Facebook'un 2018 yılında lise öğrencilerine özel olarak tasarladığı ancak hiçbir zaman kullanıma sunmadığı "Bell" adlı mesajlaşma uygulamasına ait detaylar mahkeme kayıtlarıyla ortaya çıktı. Şirketin o dönemdeki stratejisi, gençleri lise yıllarında kendi ekosistemine çekip mezuniyet sonrası ana Facebook platformuna aktarmak üzerine kuruluydu.

Facebook'un hiçbir zaman yayınlamadığı uygulama ortaya çıktı: Bell

Federal mahkemeye sunulan 2018 tarihli dahili sunum dosyalarına göre Bell, öğrencilerin sadece kendi okullarındaki sınıf arkadaşlarıyla iletişim kurabileceği kapalı bir platform olarak planlandı.

Uygulama içerisinde spor takımları, okul etkinlikleri ve koridor fısıltılarının tartışılabileceği forumların yer alması öngörülüyordu. Facebook, bu hamleyle 18 yaş altı kullanıcı kitlesini kazanmayı ve onları uzun vadede platformda tutmayı amaçlıyordu.

İsimsiz itiraflar ve eğitim entegrasyonu

Uygulamanın tasarım detayları, Bell'in Discord ve Slack gibi modern iletişim araçlarına benzer özellikler taşıyacağını gösteriyordu.

Öğrencilerin isimsiz "itiraflar" paylaşabileceği bölümlerin yanı sıra Google Classroom gibi eğitim teknolojisi ürünleriyle entegrasyon da planlar arasındaydı.

Mezun olan gençlerin Bell üzerindeki verilerinin Facebook akışlarını etkilemesi ve bilgilerini doğrudan ana platforma aktarabilmeleri hedefleniyordu.

Sosyal medya devlerine yönelik "bağımlılık" davası

Bu belgeler; Meta, Google, ByteDance ve Snap gibi teknoloji devlerine karşı açılan geniş kapsamlı bir davanın parçası olarak dosyaya eklendi.

Aralarında 33 eyalet başsavcısının da bulunduğu davacılar, bu şirketleri çocukların ruh sağlığına zarar verdiğini bildikleri halde bağımlılık yapıcı ürünler tasarlamakla suçluyor.

Meta sözcüsü, Bell uygulamasının erken aşamadaki keşifsel bir fikir olarak geliştirildiğini belirtti ancak uygulamanın neden iptal edildiğine dair soruları yanıtsız bıraktı.

Şirket, iddiaların aksine gençlerin güvenliğini destekleme konusunda kararlı olduklarını ve ebeveyn denetimini artıran yeni özellikler geliştirdiklerini savunuyor.

Facebook Sosyal Medya ABD Meta Google
72 kaplan hastalıktan öldü, turistik parka soruşturma başlatıldı
