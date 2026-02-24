Puslu 2.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 24.02.2026 10:20

New York'ta polise kar topu yağmuru soruşturması

ABD'de New York Polis Departmanı (NYPD) Komiseri Jessica Tisch, emniyet güçlerinin görevde olduğu sırada kalabalık bir grup tarafından kar topu yağmuruna tutulmasının suç teşkil ettiğini belirterek, soruşturma başlatıldığını bildirdi.

New York'ta polise kar topu yağmuru soruşturması

Kentte etkili olan yoğun kar yağışı ve fırtınanın ardından Manhattan bölgesindeki Washington Square Park'ta bir araya gelen yüzlerce kişinin katıldığı dev kar topu savaşı, bir süre sonra parkta görevli NYPD personeline yöneltildi.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, üniformalı memurların hedef alındığı ve üzerlerine yoğun şekilde kar topu fırlatıldığı görüldü.

Görüntülerde, bazı memurların atılan karlar karşısında geri çekilmek zorunda kaldığı anlar yer aldı.

NYPD Komiseri Tisch, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görüntüleri incelediklerini belirterek, "Sergilenen bu davranış utanç vericidir ve bir suçtur." ifadelerini kullandı.

Tisch, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

ETİKETLER
ABD Polis Kar Yağışı
Sıradaki Haber
USS Gerald Ford uçak gemisinde 'tuvalet krizi'
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:06
Gazze'de soykırım sürerken AB'nin İsrail ile ilişkileri hız kesmeden devam etti
11:05
İran Hükümet Sözcüsü: Hükümet üniversitelerdeki öğrencileri dinlemeye hazır
11:01
İngiltere'de kan donduran sadistlik: Koyuna işkence edip havai fişekle patlattılar
10:59
FETÖ'nün sözde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sorumlusu yakalandı
10:56
Trump'ın yeni küresel gümrük vergisi yüzde 10 oranıyla yürürlüğe girdi
10:52
ABD'de ICE görevlilerinin eğitiminden "silahların güvenli kullanımı" gibi içeriklerin çıkarıldığı iddia edildi
Antalya'da anemonlar doğaya renk katıyor
Antalya'da anemonlar doğaya renk katıyor
FOTO FOKUS
Kontrolden çıkan araç pastaneye girip çıktı
Kontrolden çıkan araç pastaneye girip çıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ