Puslu 0.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 24.02.2026 09:01

Ankara merkezli FETÖ operasyonunda 10 gözaltı

MİT ve Emniyetin ortak çalışmasıyla Ankara merkezli operasyonda 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 10’u yakalanırken, 5’inin yurt dışına kaçtığı belirlendi.

Ankara merkezli FETÖ operasyonunda 10 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ silahlı terör örgütünün deşifresine yönelik MİT Başkanlığı ve kolluk kuvvetleriyle koordineli çalışma yürütüldü.

FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki gizli hizmetler yapılanmasında faaliyet gösterdikleri, haklarında daha önce yargılama yapılmış olmasına rağmen yapılan fiziki takip ile soruşturma kapsamında bugüne kadar alınan ifadeler/fotoğraf teşhislerine bağlı olarak iddianame tarihlerinden sonra örgütsel faaliyetlerine devam ettikleri ve örgütün güncel finans yapılanması içinde yer aldıkları tespit edilen 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli operasyonda, şüphelilerden 10'unun yakalanarak gözaltına alındığı, 5'inin yasa dışı yollarla yurt dışına kaçtığı ve 1'i hakkında yakalama çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Yakalanan şüphelilerin Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.

ETİKETLER
Ankara FETÖ
Sıradaki Haber
Türkiye, Arap Birliği, İİT ve 18 ülkeden Batı Şeria açıklaması
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:20
Altının gramı 7 bin 303 liradan işlem görüyor
09:11
Antalya merkezli 8 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 72 gözaltı kararı
08:49
Facebook'un hiçbir zaman yayınlamadığı uygulama ortaya çıktı: Bell
08:41
Uçakları yere indiren dolandırıcılık: Eski DJ küresel havacılık krizi çıkardı
08:31
72 kaplan hastalıktan öldü, turistik parka soruşturma başlatıldı
08:28
ABD'de rekor kar yağışı: 5 binden fazla uçuş iptal edildi
NATO'nun denizaltı savunma harbi tatbikatı "Dynamic Manta 2026" başladı
NATO'nun denizaltı savunma harbi tatbikatı "Dynamic Manta 2026" başladı
FOTO FOKUS
Kontrolden çıkan araç pastaneye girip çıktı
Kontrolden çıkan araç pastaneye girip çıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ