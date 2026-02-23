Çok Bulutlu 3.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 23.02.2026 22:28

Hatay'da hasarlı bina yıkım esnasında çöktü

Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremde ağır hasar gördüğü için kontrollü yıkımına başlanan 6 katlı binada çökme meydana geldi.

Hatay'da hasarlı bina yıkım esnasında çöktü

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar gören Savaş Mahallesi Şehit Pamir Caddesi'ndeki apartmana ilişkin yasal sürecin tamamlanmasıyla yıkım kararı alındı.

Ekipler, 20 Şubat'ta iş makinesiyle 6 katlı binanın kontrollü yıkımına başladı.

Hatay'da hasarlı bina yıkım esnasında çöktü

Çalışmalara akşam saatlerinde ara verilmesinin ardından yapıda çökme meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Hatay'da hasarlı bina yıkım esnasında çöktü

Ekiplerin ilk incelemesinde enkazda kimsenin bulunmadığı belirlendi.

Çökme sırasında apartmanın yanındaki bir binada hasar oluştu.

ETİKETLER
Deprem Hatay 6 Şubat
Sıradaki Haber
Beyin ölümü gerçekleşen baba 5 hayata umut oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:48
İçişleri Bakanlığı, Yalova'daki saldırıyla ilgili müfettiş görevlendirdi
21:59
Meksika'da uyuşturucu baronunun öldürülmesinin ardından çıkan olaylarda 55 kişi öldü
21:13
Beyin ölümü gerçekleşen baba 5 hayata umut oldu
21:06
Batı Şeria'da silahlı işgalci bir İsrailli, Filistinlilere saldırdı
20:48
İran nükleer silah peşinde olmadığını yineledi
20:21
ABD, İran'la artan gerilim nedeniyle bazı diplomatların Lübnan'ı terk etmesini istedi
Muş'ta metrelerce karın bulunduğu yolda zorlu çalışma
Muş'ta metrelerce karın bulunduğu yolda zorlu çalışma
FOTO FOKUS
NATO Steadfast Dart 2026 Tatbikatı tamamlandı
NATO Steadfast Dart 2026 Tatbikatı tamamlandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ