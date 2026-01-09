Açık -2.4ºC Ankara
AA 09.01.2026 22:56

BM: Batı Şeria'da 2025'te Filistinlilere yönelik 1800'den fazla saldırı belgelendi

Birleşmiş Milletler (BM), 2025'te işgal altındaki Batı Şeria'daki yaklaşık 280 yerleşim yerinde Filistinlilere yönelik 1800'den fazla İsrail saldırısının belgelendiğini ve bunun 2006'dan bu yana en yüksek günlük ortalama olduğunu açıkladı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, New York'taki BM Genel Merkezindeki günlük basın toplantısında konuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarının sürdüğünü belirten Dujarric, "BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), 2025 yılında Batı Şeria'daki yaklaşık 280 yerleşim biriminde Filistinlilere yönelik 1800'den fazla yerleşimci saldırısını belgeledi." dedi.

Dujarric, "Bu saldırılar can kayıplarına veya mal hasarına yol açtı. Bu, OCHA'nın 2006'da bu tür olayları kaydetmeye başlamasından bu yana kaydedilen en yüksek günlük ortalamadır." ifadelerini kullandı.

Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları ve baskıları nedeniyle birçok ailenin yerinden edildiğine dikkati çeken Dujarric, üye devletlere bu bölgelerdeki sivillerin korunması çağrısını yinelediklerini kaydetti.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, en son işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Nablus kentinin kuzeyindeki Bazariya köyünde 5 aracı ateşe vermiş, bir okula saldırarak duvarlarına ırkçı sloganlar yazmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

Batı Şeria Filistin - İsrail Çatışması İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
