İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi: Silahlı gruplarla kararlılıkla mücadele edilecek

İran Devlet Televizyonu’na göre, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi​​​​​​​ ülkedeki protestolara ilişkin bildiri yayımladı.

Bildiride, çocukların sosyal medya üzerindeki tehlikeli akımlara kapılmaması hususunda ailelerin dikkatli olması gerektiği belirtilirken, “Silahlı yıkıcı gruplarla ülkede güvenliği ve huzuru bozanlara karşı kararlılıkla mücadele edilecek.” ifadelerine yer verildi.

Bildiride ayrıca, kamu kurumları, emniyet mensupları ve vatandaşların güvenliğini tehlikeye atacak her türlü girişime karşı yasal çerçevede mücadele edileceği mesajı yer aldı.

İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısında yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, ABD merkezli "İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA)", şu ana kadar gösterilerde 8’i emniyet görevlisi 42 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin yaralandığını ve 2 bin 277 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.