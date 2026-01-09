Açık -2.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 09.01.2026 21:58

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi: Silahlı gruplarla kararlılıkla mücadele edilecek

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, silahlı yıkıcı gruplarla ülkede güvenliği ve huzuru bozanlara karşı kararlılıkla mücadele edileceğini duyurdu.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi: Silahlı gruplarla kararlılıkla mücadele edilecek

İran Devlet Televizyonu’na göre, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi​​​​​​​ ülkedeki protestolara ilişkin bildiri yayımladı.

Bildiride, çocukların sosyal medya üzerindeki tehlikeli akımlara kapılmaması hususunda ailelerin dikkatli olması gerektiği belirtilirken, “Silahlı yıkıcı gruplarla ülkede güvenliği ve huzuru bozanlara karşı kararlılıkla mücadele edilecek.” ifadelerine yer verildi.

Bildiride ayrıca, kamu kurumları, emniyet mensupları ve vatandaşların güvenliğini tehlikeye atacak her türlü girişime karşı yasal çerçevede mücadele edileceği mesajı yer aldı.

İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısında yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, ABD merkezli "İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA)", şu ana kadar gösterilerde 8’i emniyet görevlisi 42 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin yaralandığını ve 2 bin 277 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

ETİKETLER
İran
Sıradaki Haber
Halep'te YPG/SDG'den firar edenlerin sayısının 100'e ulaştığı duyuruldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:32
Suriye'de YPG ile anlaşma girişimi başarısız oldu: Şeyh Maksud'a operasyon başladı
22:58
BM: Batı Şeria'da 2025'te Filistinlilere yönelik 1800'den fazla saldırı belgelendi
23:05
Bakan Memişoğlu: 72 branşın 69'una aynı gün randevu veriyoruz
22:07
TFF Tahkim Kurulu, 78 futbolcunun men cezasını onadı
22:39
12. Necip Fazıl Ödülleri sahiplerini buldu
21:12
Ilgar geçidi zincirsiz ağır tonajlı araçlara kapatıldı
Anadolu Tarım İşletmesi'nde yetiştirilen taylardan 120'sinin bu yıl satılması planlanıyor
Anadolu Tarım İşletmesi'nde yetiştirilen taylardan 120'sinin bu yıl satılması planlanıyor
FOTO FOKUS
Edirne'de otogarda otobüsün çarptığı 2 kişiden 1'i hayatını kaybetti
Edirne'de otogarda otobüsün çarptığı 2 kişiden 1'i hayatını kaybetti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ