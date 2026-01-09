Açık -0.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 09.01.2026 18:40

ABD, Karayipler'de bir petrol tankerine daha el koyduğunu açıkladı

ABD ordusunun, bu sabah Karayipler bölgesinde seyreden bir petrol tankerine daha baskın düzenleyerek el koyduğu belirtildi.

ABD, Karayipler'de bir petrol tankerine daha el koyduğunu açıkladı

ABD Güney Saha Komutanlığı (SOUTHCOM), ABD merkezli X şirketine ait sosyal medya platformundan açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bu sabah, ortak kurumlar arası güçlerimiz bir kez daha net bir mesaj verdi: 'Suçlular için güvenli bir sığınak yok.'" ifadesi kullanıldı.

Şafak vakti yapılan operasyonda USS Gerald R. Ford'dan hareket eden deniz piyadelerinin Karayip Denizi'nde "Olina" adlı petrol tanker gemisini herhangi bir olay yaşanmadan ele geçirdiği bildirildi.

Bu tür ele geçirmelerin ABD Donanması'ndaki USS Iwo Jima, USS San Antonio ve USS Fort Lauderdale'deki ortak güçler tarafından da desteklendiği kaydedilen açıklamada, Batı Yarımküre'de güvenlik yeniden sağlanana kadar buna devam edileceği aktarıldı.

Açıklamada paylaşılan videoda, ABD askerlerinin söz konusu gemiye helikopterle inerek baskın düzenlediği ve gemide arama yaptığı görüldü.

ABD, en son önceki gün, biri Kuzey Atlantik Okyanusu'nda Rusya tescilli petrol tankeri "Bella 1", diğeri de yine Karayipler bölgesinde olmak üzere iki petrol tankerini durdurarak, gemilere el koyduğunu açıklamıştı.

"Olina" petrol tankeri ile ABD, Venezuela'nın petrol dağıtımına yönelik yaptırımlar kapsamında 5'inci gemiye el koymuş oldu.

ETİKETLER
ABD Petrol Rusya
Sıradaki Haber
İran'ın başkenti Tahran’da halka “dışarı çıkmayın” uyarısı yapıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:57
Borsa günü rekor seviyeden tamamladı
18:47
Mevlana Müzesi'nin koleksiyonuna 171 yeni parça eklendi
18:59
48 il için "sarı" uyarı: Çığ, fırtına, sağanak ve kar yağışına dikkat
18:16
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
18:30
Bakan Fidan: SDG 10 mart mutabakatına uymalı
17:12
İran'ın başkenti Tahran’da halka “dışarı çıkmayın” uyarısı yapıldı
Anadolu Tarım İşletmesi'nde yetiştirilen taylardan 120'sinin bu yıl satılması planlanıyor
Anadolu Tarım İşletmesi'nde yetiştirilen taylardan 120'sinin bu yıl satılması planlanıyor
FOTO FOKUS
Edirne'de otogarda otobüsün çarptığı 2 kişiden 1'i hayatını kaybetti
Edirne'de otogarda otobüsün çarptığı 2 kişiden 1'i hayatını kaybetti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ