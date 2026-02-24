Duman 7ºC Ankara
AA 24.02.2026 14:14

Ford, ABD'de süspansiyon arızası nedeniyle 400 binden fazla aracını geri çağırıyor

ABD'li otomotiv şirketi Ford'un, SUV modeli Explorer'ın arka süspansiyonundaki bağlantı çubuklarındaki kırılma riski nedeniyle ABD genelinde 400 binden fazla aracını geri çağıracağı bildirildi.

Ford, ABD'de süspansiyon arızası nedeniyle 400 binden fazla aracını geri çağırıyor

ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresinden (NHTSA) yapılan açıklamada, Ford Explorer modeli araçların arka süspansiyondaki bağlantı çubuklarında kırılma riski tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, bu parçanın kırılmasının, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesine ve ciddi kazalara yol açabileceği ifade edildi.

Ford'un, SUV modeli Explorer'ın arka süspansiyonundaki bağlantı çubuklarındaki kırılma riski nedeniyle ABD genelinde 400 binden fazla aracını geri çağıracağı bildirildi.

Öte yandan, Ford'un güvenlik alarmı sadece Explorer modelleriyle sınırlı kalmadı. Şirket, ayrıca 40 bin 655 aracını da batarya arızaları ve kusurlu fren pedalları nedeniyle geri çağıracak.

Tüm onarım ve parça değişim işlemlerinin yetkili bayilerde ücretsiz olarak gerçekleştirileceği belirtildi.

