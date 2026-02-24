Duman 7ºC Ankara
AA 24.02.2026 13:44

"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Uşak'ta kuralar çekildi

"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Uşak'ta inşa edilecek 2 bin 558 konutun hak sahiplerinin belirlendiği kura çekimi yapıldı.

Vali Naci Aktaş, Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki törende, projenin binlerce ailenin hayallerine kavuşmasına vesile olacağını söyledi.

Kentte proje kapsamında 2 bin 558 konutun inşa edileceğini belirten Aktaş, "Depreme dayanıklı, çevreye duyarlı ve sosyal donatı alanlarıyla güçlendirilmiş bu konutlar, komşuluğun, dayanışmanın ve güvenli yaşamın hayat bulacağı yeni yaşam alanları oluşturacak, aynı zamanda ilimizin konut ihtiyacının karşılanmasına önemli ölçüde katkı sağlayacak." dedi.

TOKİ Başkan Yardımcısı Dursun Baştürk ise Türkiye'nin her noktasında binlerce projeyi hayata geçirdiklerini, deprem bölgesinde yeni şehirler kurduklarını, ülkenin en büyük kentsel dönüşüm projelerini başlattıklarını kaydetti.

Uşak'ta projeye 20 bin 400 başvurunun yapıldığını bildiren Baştürk, şöyle devam etti:

"Hak sahibi olacak vatandaşlarımıza, şimdiden sağlık, huzur ve güven içinde mutlu bir şekilde oturacakları sıcak yuvalar inşa edeceğimizi müjdelemek isterim. Kurada ismi çıkmayan vatandaşlarımız da üzülmesin. Ev sahibi olmayan tek bir vatandaşımız kalmayana kadar TOKİ projelerimiz devam edecek. Yeni üreteceğimiz konutlar yatay mimariye uygun, kaliteli, depremlere karşı güvenli ve mahalle kültürünün tüm güzelliklerini yaşatacak, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte olacak. Ayrıca projeler, çevre düzeniyle, parkıyla, çarşısıyla, camisiyle ihtiyaçları karşılayacak nitelikte inşa edilecek."

Baştürk, Uşak'a bu zamana kadar 28,7 milyar liralık yatırımla 6 bin 320 konut, 1039 dükkan ve 6 caminin inşa edildiğini, kente çok sayıda sosyal donatı kazandırdıklarını dile getirdi.

AK Parti Uşak milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul, yeni inşa edilecek konutların, hak sahiplerine hayırlı olmasını diledi.

İl Müftüsü Mesut Harmancı tarafından okunan duanın ardından, protokol üyelerince hak sahiplerinin belirleneceği kura için butona basıldı.

