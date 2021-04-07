ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), her yıl astronotların çektiği dünya fotoğraflarından yarışma düzenliyor.

Çevrim içi düzenlenen ''Dünya Turnuvası'' adlı yarışmada, dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü fotoğrafı finale kaldı.

Astronot Kate Rubins tarafından 12 Eylül 2016'da çekilen fotoğraf “huzur” kategorisinde birinci oldu ve yarı finaldeki rakibi “bulut kulesi”ni eledi.

Rakibi “hareket halindeki yıldızlar” isimli fotoğraf

Van Gölü birincilik için 2012'de Amerika kıtası üzerinde çekilen "hareket halindeki yıldızlar" ile yarışacak.

Yarı finalde oyların yüzde 94'ünü alan Van Gölü'nün finaldeki rakibi ise yalnızca yüzde 60'ını yakalayabildi.

Çevrim içi yarışmada son tur oylaması 12 Nisan'da sona erecek.