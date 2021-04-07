Önde gelen bir Black Lives Matter (Siyahi Hayatlar Önemlidir) aktivisti, eski Minneapolis polisi Derek Chauvin'in George Floyd'un öldürülmesinden beraat etmesi durumunda “Cehennemin kapıları açılacak binaları yanarken görürseniz şaşırmayın.Sadece söylüyorum" dedi.

Aktivist Maya Echols tepkiler üzerine Tik tok’ta yayınlanan videoyu kaldırdı.

Tepki gören paylaşıma karşı “Bu insanlar adalet istemiyor, intikam istiyorlar” yorumları yapıldı.

Chavin’in duruşmasında karar beklenirken şiddeti öngören tek yorumcu Echols değil.

Muhafazakar uzmanlar, Chauvin'in beraat etmesi durumunda, ortaya çıkacak isyanların geçen yılı gölgede bırakacağı konusunda uyarıyor.

Floyd’u öldüren polisin davası

Chauvin ikinci derece cinayet, üçüncü derece cinayet ve ikinci derece adam öldürmekle suçlanıyor.

Savcılar, Floyd'u sekiz dakikadan fazla boynuna dizini bastırarak öldürdüğünü söylüyor.

Savunma ise , bir toksikoloji raporuna göre Floyd'un Chauvin ile karşılaşmadan önce potansiyel olarak ölümcül dozda fentanil ve metamfetamin tükettiğini belirtiyor.

Floyd’un son anlarının video görüntüleri geçen yıl ülkeyi ayağa kaldırmış, polis şiddetine karşı ülke çapında protestolar yağma ve kundaklamaya dönüşmüştü.