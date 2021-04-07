Facebook'ta yayımlanan bir videoya göre, Teksas'ta sınır devriye ekipleri, çocuğa La Grulla yakınlarındaki boş bir arazide rastladı.

Hıçkırarak konuşan çocuk, beraber yolculuk yaptığı kişiler tarafından terk edildiğini ve kaçırılmaktan korktuğunu söyledi.

ABD Gümrük ve Sınır Güvenliği (CBP), videonun doğruluğunu teyit ederek 10 yaşındaki çocuğun Nikaragualı olduğunu duyurdu.

Ailesiyle irtibata geçildi

Çocuğun sınır devriyesine ait tesislere götürüldüğü ve ailesiyle temasa geçildiği bildirildi.

Muayenesi yapılan çocuğun göçmen gözetim merkezine gönderileceği açıklandı.

CBP sözcüsü, kaçakçıların, durumlarını umursamaksızın çocukları ıssız bölgelere terk ettiğini vurguladı; bölgede buna sıkça rastlandığına dikkat çekti.

ABD-Meksika sınırındaki göçmenlerin durumu günden güne kötüleşiyor.