Haber Giriş: 7 Nisan 2021 Çarşamba 12:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kuzey Kore: Ülkede hiç COVID-19 vakası görülmedi
[Fotoğraf: AFP]
Kuzey Koreli yetkililer, Dünya Sağlık Örgütü'ne ülkede COVID-19 vakası görülmediğini açıkladı.
Virüsle mücadelenin "ulusal varoluş meselesi" olarak değerlendirildiği Kuzey Kore’de yetkililer, Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) sunduğu son raporda, ülke genelinde kimsenin COVID-19’a yakalanmadığını açıkladı.
DSÖ’nün Kuzey Kore Temsilcisi Edwin Salvador, 732’si 26 Mart-1 Nisan döneminde olmak üzere, salgının başından bu yana ülke genelinde 23 bin 121 kişiye test yapıldığını, elde edilen tüm test sonuçlarının negatif olduğunu aktardı.
Karantina sayısı paylaşılmadı
Kuzey Kore’de COVID-19 şüphesiyle kaç kişinin karantinaya alındığına ilişkin sayıların DSÖ ile paylaşılmadığı kaydedildi.
Kuzey Kore, dün, sporcularını COVID-19 salgınından korumak amacıyla Tokyo Olimpiyatları’na katılmayacağını açıklam
Etiketler: Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Koronavirüs Kuzey Kore
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