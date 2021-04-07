Virüsle mücadelenin "ulusal varoluş meselesi" olarak değerlendirildiği Kuzey Kore’de yetkililer, Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) sunduğu son raporda, ülke genelinde kimsenin COVID-19’a yakalanmadığını açıkladı.

DSÖ’nün Kuzey Kore Temsilcisi Edwin Salvador, 732’si 26 Mart-1 Nisan döneminde olmak üzere, salgının başından bu yana ülke genelinde 23 bin 121 kişiye test yapıldığını, elde edilen tüm test sonuçlarının negatif olduğunu aktardı.

Karantina sayısı paylaşılmadı

Kuzey Kore’de COVID-19 şüphesiyle kaç kişinin karantinaya alındığına ilişkin sayıların DSÖ ile paylaşılmadığı kaydedildi.

Kuzey Kore, dün, sporcularını COVID-19 salgınından korumak amacıyla Tokyo Olimpiyatları’na katılmayacağını açıklam