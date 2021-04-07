İran Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Hatibzade, Kızıldeniz'in Cibuti kıyıları yakınlarındaki Saviz adlı ticari gemide dün yerel saatle 06.00 dolaylarında patlama meydana geldiğini söyledi.

Patlamanın kaynağı ve şekli ile ilgili incelemelerin devam ettiğini aktaran Hatibzade, olayın ardından gemide kısmi hasar oluştuğunu ancak can kaybı ya da yaralının olmadığını belirtti.

"Resmi olarak IMO'ya bildirildi"

Sivil Saviz adlı geminin korsanlıkla mücadele ve deniz güvenliğini sağlamak amacıyla Kızıldeniz'de gemilerin geçiş güzergahında konuşlandırıldığını ifade eden Hatibzade, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) ile koordinasyon kurulduğunu aktardı.

Hatibzade, Saviz gemisinin Kızıldeniz'de İran gemileri için lojistik bir durak olarak kullanıldığını ve geminin misyonu ile özelliklerinin önceden resmi olarak IMO'ya bildirildiğini vurguladı.