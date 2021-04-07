Encuentro Solidario partisinden meclisin alt kanadı için milletvekili adayı olan Carlos Mayorga, ülkedeki koronavirüs salgını ile suç örgütleri bağlantılı ölümleri gündeme getirmek için ilginç bir yol seçti.

Mayorga, Teksas sınırındaki bir köprüde düzenlediği organizasyonda, altın renkli bir tabutun içerisinden çıktı.

Vekil adayına, koruyucu ekipmanlı destekçileri ellerinde çiçeklerle eşlik etti.

Mayorga, politikacıların organize suçlara ve ülkede "kaotik" hale gelen koronavirüs salgınına sessiz kaldığını söyledi.

Rakamlar endişe verici

Resmi rakamlara göre, Meksika'da hükümetin 2006'da uyuşturucuya karşı başlattığı mücadelede şu ana kadar 300 binden fazla kişi öldü.

Ülkede koronavirüsten ölenlerin sayısı ise 200 bini aşmış durumda.