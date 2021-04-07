Phesgo adı verilen tedavi, İngiltere Ulusal Sağlık Servisi NHS tarafından İngiltere genelinde yaygınlaştırılıyor.

Meme kanseri aşısı kemoterapi gören meme kanseri hastalarına sunulacak.

Hastaların hastanede geçirdikleri süreyi iki buçuk saatten sadece beş dakikaya indirecek.

NHS, aşının hastanede geçirmeleri gereken süreyi azaltarak kanser hastaları için COVID-19 enfeksiyon riskini “önemli ölçüde azalttığını” söyledi.

Sağlık Bakanı Matt Hancock, "Bu beş dakikalık enjeksiyon, ülke çapındaki kanser hastaları için hayat değiştirecek ve hastaneden uzakta ve sevdikleriyle daha fazla zaman geçirmelerine izin verecek" dedi.

Her yıl 3 bin 600'den fazla hasta yeni tedaviden yararlanacak.

Tedavi neden oluşuyor?

Phesgo, pertuzumab ile trastuzumab ilaçlarının sabit dozlu bir kombinasyonundan oluşuyor.

Kemoterapi ile birlikte HER2 pozitif meme kanserinin tüm aşamalarını tedavi etmek için kullanılıyor.



