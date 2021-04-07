Londra Queen Mary Üniversitesi'nin ScienceFocus'taki bir raporuna göre, bilim insanları DNA'nın havadan toplanabileceğini keşfetti.

Adli tıp, antropoloji ve halk sağlığından araştırmacılar, böyle bir keşfin havadaki hastalıkların nasıl yayıldığını anlamaya yardımcı olabileceğine inanıyor.

Keşif dünyayı saran COVID-19 pandemisinin yayılmasını anlamada önemli bir adım olarak tanımlanıyor.

Keşif nasıl yapıldı?

Ekip, hava örneklerinden hayvan türlerini tanımlamak için çevresel DNA "eDNA" kullanma olasılığını inceledi

Araştırmacılar, köstebek fare DNA örneklerini toplamak için peristaltik bir pompa ve basınçlı filtreler kullandılar

Daha sonra elde edilen örneklere standart sıralama kitleri uyguladılar.

Araştırma ekibi, bu yöntemi kullanarak köstebek fare DNA'sını başarılı bir şekilde tespit edebildi.

Hava örneklerinde insan DNA'sı da bulundu, bu da bu örnekleme tekniğinin adli tıp araştırmaları için kullanılabileceğini gösterdi.

Hava örnekleri bugün etkili bir şekilde kullanılabilir mi?

Çevrecilere ve çevre bilimcilere yardımcı olmak için yola çıkan çalışma, birçok alanda çığır açabilir.

Adli tıp birimleri, olay yerinde havadan DNA örnekleri alabilir.

Çalışma ayrıca, bilim insanlarının COVID-19 gibi havadan yayılan virüslerin nasıl yayıldığını anlamalarına da yardımcı olabilir.

Çalışma açık hava ve kalabalık ortamlarda çok iyi sonuç vermese de yüzeylerde DNA bulunamaması halinde çok etkili olabileceği belirtiliyor.

Bu yeni tekniğin gidecek uzun bir yolu olsa da, kısa sürede birçok kişiye fayda sağlayacağı düşünülüyor.



