ABD'deki Georgia Teknoloji Enstitüsü araştırmacıları, 5G sinyallerini antenler aracılığıyla minyatürleştirilmiş bir güç kaynağına dönüştürmenin bir yolunu keşfettiler.

Bu güç sayesinde cep telefonları şarj için kablolara ihtiyaç olmayacak.

Bu 5G Antenleri nelerdir?

Anten tasarımlarının, baz istasyonuna bitişik olmadıkça doğrudan 5G'den güç toplayamayacağı gerçeğini keşfeden bilim insanları, sorunu çözmek için geniş bir kapsama açısına sahip bir sistem kurdu.

Bu yeniliği daha da ileri götüren araştırmacı Jimmy Hester, "Herhangi bir yönden güç alabilen daha yüksek frekanslarda çalışan bir antenimiz olabilir. Yönden bağımsız anten çok daha pratiktir " dedi.

Araştırma ekibinden gelen veriler, önceki tasarımlara kıyasla, yeni anten teknolojisinin 21 kat daha fazla güç harcanmasıyla sonuçlandığını gösterdi.

5G varlığı yaygınlaştığında, araştırmacılar bu teknolojinin isteğe bağlı pil gücünü kablosuz olarak etkinleştireceğine inanıyor.

