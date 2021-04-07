Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesinde köy köy dolaşıp yardım götürüyor
Mehmetçik, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde sivillere şefkat elini uzatmaya ve umut olmaya devam ediyor. Tel Abyad’da halka destek veren Türk askeri, ihtiyacı olanlarla kendi kumanyasını paylaşıyor.
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde köy köy dolaşan Mehmetçik, sivil halka yardım eli uzatmaya devam ediyor.
Sivil yardım kuruluşlarının yardım gönderdiği bölgede, 7’nci Tugay Komutanlığı’nda görevli komandolar kumanyalarının bir kısmını ihtiyaç sahibi ailelerle paylaşıyor.
Köy halkının umudu
6 yaşındaki Samir ailesi ile birlikte Tel Abyad’daki Rajim köyünde yaşıyor.
Mehmetçik’in katkılarıyla terörden arındırılan bölgede güvenle oyunlarını oynayan minik Samir, oyunlardan kalan zamanında ise Mehmetçik’in yolunu gözlüyor.
Sadece Samir değil, köydeki herkes için Türk askerinin ve yaptıkları yardımın anlamı büyük.
Ayrım yapmadan her kapıyı çalıyorlar
Mehmetçik ayrım yapmadan yardımları herkese ulaştırmak için köyde çalmadık kapı bırakmazken kapıyı açan sivil halk ise acı dolu eski günlerini unutmak istiyor.
Sıcak çorba dağıtımının da yapıldığı köy meydanında, ihtiyacı olanlar için sağlık ekibi bekletiliyor.
Haber: Bülent Çulcuoğlu
Kamera: Çağlar Öztürk