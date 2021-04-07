Barış Pınarı Harekatı bölgesinde köy köy dolaşan Mehmetçik, sivil halka yardım eli uzatmaya devam ediyor.

Sivil yardım kuruluşlarının yardım gönderdiği bölgede, 7’nci Tugay Komutanlığı’nda görevli komandolar kumanyalarının bir kısmını ihtiyaç sahibi ailelerle paylaşıyor.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Köy halkının umudu

6 yaşındaki Samir ailesi ile birlikte Tel Abyad’daki Rajim köyünde yaşıyor.

Mehmetçik’in katkılarıyla terörden arındırılan bölgede güvenle oyunlarını oynayan minik Samir, oyunlardan kalan zamanında ise Mehmetçik’in yolunu gözlüyor.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Sadece Samir değil, köydeki herkes için Türk askerinin ve yaptıkları yardımın anlamı büyük.

Ayrım yapmadan her kapıyı çalıyorlar

Mehmetçik ayrım yapmadan yardımları herkese ulaştırmak için köyde çalmadık kapı bırakmazken kapıyı açan sivil halk ise acı dolu eski günlerini unutmak istiyor.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Sıcak çorba dağıtımının da yapıldığı köy meydanında, ihtiyacı olanlar için sağlık ekibi bekletiliyor.

Haber: Bülent Çulcuoğlu

Kamera: Çağlar Öztürk