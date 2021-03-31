Takvimler 2018 yılını gösterdiğinde, telekomünikasyon şirketleri 5G teknolojisini test etmeye başladı.

Bir taraftan heyecan fırtınası devam ediyordu, ancak karşı taraftan da güçlü bir korku rüzgarı esmeye başladı.

Bu durum, 5G’yi teknoloji dünyasının en tartışmalı konularından biri haline getirdi.

Peki sizi korkutuyor mu, yoksa heyecanlandırıyor mu?

Buna karar verebilmemiz ve 5G'nin hayatımızda neyi değiştireceğini görebilmemiz için, önce 5G’nin ne olduğunu anlamamız gerekiyor.

5G nedir, önceki G'lerden farkı ne?

G harfi Generation, yani “nesil” kelimesini temsil ediyor. İnternetinizin hızı, ana ekranınızdaki sinyal çubuğunun hemen yanındaki 2G, 3G, 4G gibi gösterilen sinyal gücüne, yani nesline bağlı.

1G anaolog sesi iletti, yani cep telefonlarıyla konuşmamızı sağladı.

2G dijital sesi tanıttı. Sesin iletiminde radyo sinyalleri analog iken, dijitale evrildi.

3G mobil verileri sundu. Yani telefonlarımızdan internete girmeyi, mailleri okumayı, resim paylaşmayı sağladı.

4G ile mobil geniş bant çağı başladı. Multimedya ve internet hizmetlerinin fiyatı düştü, güvenlik arttı ve bulut sistemler hayatımıza girdi.

Teknoloji dünyası için elbette bu da yeterli olmadı. 5G’nin çalışmalarına başlandı.

5G dünyayı nasıl değiştirecek?

5G halihazırda ABD, Güney Kore ve Çin gibi ülkelerde kullanılmaya başlandı ancak hala geliştirilme aşamasında.

Beşinci nesil; çok daha hızlı veri aktarımı, daha yüksek bağlantı yoğunluğu ve daha düşük gecikme süresi vaat ediyor.

Planlanan, 5G’nin maksimum hızının, 4G’den 35 kat daha hızlı olması. Bu durum cihazlararası iletişimi süresini 1 milisaniyeye yani, saniyenin binde birine düşürüyor.

Özetle 5G internetimizi çok hızlandırıyor. Peki bu hız neler getiriyor?



Yapay zeka veya nesnelerin interneti gibi veri yoğunluğu fazla teknolojiler, yüksek hızda internete ihtiyaç duyuyor. 5G’nin hızıyla vaat ettiği şeyse, bu teknolojilerin kamusal alanda daha fazla kullanılması.

Bu durum sadece akıllı cihazların artmasını değil, şehirlerin de akıllanmasını sağlayacak. Örneğin yapay zeka, trafikteki tıkanıklığı mükemmel bir şekilde hariatalayacak ve hafiflemesini sağlayacak.

Internet of Things yani nesnelerin interneti, adeta yeni bir sanayi devriminin kapısını araladı. Artık fabrikalar tamamen otonom hareket edebilen araçlarla donatılacak ve sanayi üretiminde yeni bir çağın kapısı açılacak.

Robotik cerrahi, tıp alanında 30 yıldan fazla bir süredir kullanılıyor. Ancak otonom aletler ve uzaktan ameliyatlar hala bebek adımları atıyor. 5G, hekimlerin bu teknolojiyi kullanmasına ve ameliyatları binlerce kilometre öteden gerçekleştirmesine olanak tanıyacak.

İnsanlar için nefes almak neyse, otonom araçlar ve insansız hava araçları için hızlı veri de o anlama geliyor. 5G’nin hızı ve gerçek zamanlı hesaplama yeteneği, bu araçların diğer araçlara , insanlara, binalara ve sokak lambalarına bağlanabilmesini sağlayacak.

Dünya genelinde yetersiz hizmet alan nüfuslara da yüksek hızlı internete erişim sağlama imkanı doğacak.

Elbette eğlence dünyası da 5G’nin nimetlerinden faydalanacak. Sürükleyici sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik oyunları, artık çok daha gerçekçi ve çok daha hızlı oynanabilecek.

5G neden eleştiriliyor?

Tüm bu heyecanlandıran vaatlerinin yanı sıra, 5G çalışmaları ağır eleştirilerin de hedefi oldu. Öyle ki koronavirüs salgınından dahi 5G sorumlu tutuldu.

Endişelerin altında yatan temel sorunsa radyasyon.

Aslında teknolojinin adının geçtiği her yerde, radyasyon konusu da gündeme dahil oluyor; ancak 5G teknolojisinde radyasyon düzeyinin çok ciddi noktalara ulaşacağı iddia ediliyor.

Eleştirmenler, süper yüksek frekanslı radyo yayınlarını kullanan 5G’nin, insan sağlığına zararlı olduğunu savunuyor.

Dünyanın dört bir yanından yaklaşık 250 bilim insanı da 2019 yılında, Birleşmiş Milletler ve Dünya Sağlık Örgütü'ne bir dilekçe gönderdi.

Yayın antenlerinden gelen elektromanyetik radyo dalgalarının kanser riski oluşturduğu dile getirildi.

Etkiler arasında kanser dışında, hücresel stres, genetik hasarlar, üreme sistemlerinin yapısal ve işlevsel değişiklikleri, öğrenme ve hafıza açıkları, nörolojik bozukluklar ve insanların genel refahı üzerindeki olumsuz etkilere yer verildi.

Ayrıca etkilenenlerin sadece insanlar olmadığı, bitki ve hayvanların da bu dalgalar nedeniyle zarar gördüğünü açıkladı.

Sağlık dışında 5G’nin eleştirildiği konulardan biri de güvenlik.

ABD'deki Iowa ve Purdue üniversitelerindeki araştırmacılar, 5G güvenliğinin yönetilmesinin de çok daha karmaşık olacağını, şirketlerin buna hazır olmamasının ağır güvenlik sorunları oluşturacağını söylüyor.

5G sağladığı avantajlarla göz kamaştırıyor, ancak insan sağlığına ve çevreye olan etkisi tartışılmaya devam edecek gibi gözüküyor.