Savenkov, ülkesinde hayvanlar için COVID-19 aşısı çalışmalarıyla ilgili gazetecilere açıklama yaptı.

Aşının Rosselhoznadzor'a bağlı Federal Hayvan Sağlığını Koruma Merkezi'nce geliştirildiğini belirten Savenkov, "Etçil hayvanlar için "Karnivak-Kov" aşısı tescil edildi. Bu, dünyada hayvanlar için geliştirilen ilk ve tek aşıdır" dedi.

"Yüzde 100 antikor üretildi"

Aşının klinik deneylerinin Ekim 2020'de başladığını aktaran Savenkov, deneylerde köpek, kedi, vizon, tilki ve çeşitli hayvanların yer aldığını kaydetti.

Savenkov, aşının hayvanlar için zararsız olduğunu savunarak, "Deneyler kapsamında aşılanan tüm hayvanlarda koronavirüse karşı yüzde 100 antikor üretildi" açıklamasını yaptı.

Kedilerde 2 vaka

Nisanda aşının seri üretiminin başlayabileceği bilgisini paylaşan Savenkov, aşıya yabancı ülkelerin de ilgi gösterdiğini dile getirdi.

Savenkov, COVID-19 salgınının başlangıcından bu yana ülkede kedilerde 2 vakaya rastlandığını belirtti.