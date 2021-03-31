Volkswagen Amerika ismini Voltswagen olarak değiştirdiğine dair bir basın bülteni yayınlayınca bunun 1 Nisan şakası olduğu düşünüldü.

Ancak şirket sosyal medyadan duyurusunu yineledi.

Şirket yetkilileri Twitter’da “66'nın adınızı değiştirmek için alışılmadık bir yaş olduğunu biliyoruz, ama kalbimizde her zaman genciz. Voltswagen ile tanışın. Tamamen elektrikli SUV'umuz Voltswagen ID.4 bugün piyasada” diye yazdı.

Yine de bazı haber kaynaklarına göre bu kötü bir pazarlama taktiği.

VW'nin yeni ID 4 ve diğer gelecek EV'lere dikkat çekmek için büyük bir pazarlama gösterisi yaptığı iddia ediliyor ve tüm bunların herkes için büyük bir zaman kaybı olduğu belirtiliyor.

Elektrikli araçlara yöneldi

VW, geçtiğimiz yıllardaki dizel emisyon arızalarının ardından ağırlıklı olarak elektrifikasyon ve pil teknolojilerine yatırım yapmaya devam ediyor.

Yakın vadede ABD için bir dizi yeni elektrikli araç planlanıyor.

ID 4’ün ardından büyük ihtimalle bir elektrikli sedan, bir vagon ve ID Buzz minibüsünün üretim versiyonuna geçilecek.



